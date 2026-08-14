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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen boncuk fasulyesi hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Kılçıksız yapısı, parlak görünümü ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan “Pazaryeri Boncuğu”, Pazaryeri ilçesinin önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. İlçede yaklaşık 1.000 dekar alanda üretimi yapılan boncuk fasulyesinde, dekar başına ortalama 750-1.000 kilogram verim elde edilirken, yıllık üretim miktarı sezona göre 750-1.000 ton arasında değişiyor.

Vali Sözer, hasat çalışmalarına eşlik ederek bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Coğrafi işaret başvuru süreci devam eden Pazaryeri Boncuğu’nun marka değerinin artırılması ve üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.