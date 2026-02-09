Sadece asansör düğmesine basarak günde 630 TL kazanıyorlar: Dünyanın en kolay mesleği

Çin'in Shenzhen şehri, 18 milyonluk nüfusu ve göğe yükselen kuleleriyle ekonomik açılımın sembolü, fakat 70 katlı ünlü SEG Plaza gibi binalarda yaşanan "dikey trafik", beklenmedik bir soruna ve daha da beklenmedik bir çözüme yol açtı.