Çin'in Shenzhen şehri, 18 milyonluk nüfusu ve göğe yükselen kuleleriyle ekonomik açılımın sembolü, fakat 70 katlı ünlü SEG Plaza gibi binalarda yaşanan "dikey trafik", beklenmedik bir soruna ve daha da beklenmedik bir çözüme yol açtı.
Sadece asansör düğmesine basarak günde 630 TL kazanıyorlar: Dünyanın en kolay mesleği
Çin'in gökyüzüne uzanan kulelerinde asansör beklemek büyük bir çile haline gelirken, kuryeler, asansörde yemek çıkartmaları için kendilerine ‘yedek kurye’ tutuyor. Yaptıkları tek şey asansör düğmesine basmak.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Zamanla yarışan motosikletli kuryeler, asansör kuyruğunda vakit kaybetmek istemiyor. Kurye bina girişine geliyor, yemeği lobide bekleyen "yedek kuryeye" veriyor.
Bir QR kod taranıyor ve asıl kurye hemen ayrılıyor. "Yedek kurye", kalabalık asansöre binip yemeği 50. veya 60. kattaki müşteriye çıkarıyor.
SİPARİŞ BAŞINA 28 SENT
Bu işi genel olarak öğrenciler, emekliler veya işsizler yapıyor. Kazanç günde ortalama 100 Yuan (Yaklaşık 630 TL). Shao Ziyou gibi bazı "girişimciler", bina içinde kendi alt kurye ağını kurmuş. Günde 700 siparişi koordine ediyorlar.
