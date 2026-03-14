ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde meydana gelen bir soygun ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti. Yaklaşık 20 soyguncu, bir kuyumcuya girerek vitrindeki mücevherlerin büyük bir çoğunluğunu adeta yağmalayarak kaçtı. Sadece 70 saniye süren soygunda yaklaşık 1,7 milyon dolar (Yaklaşık 75 milyon 70 bin lira) değerinde elmas ve mücevher çalındı.

Geçen yılın haziran ayında gerçekleşen soygun, ABD Haziran Bakanlığı’nın yayınladığı güvenlik kamerası görüntüleri ile bir kez daha gündeme geldi. Söz konusu görüntülerde çalıntı araçlarla hızla kuyumcunun önüne gelen maskeli hırsızlar, dükkana camları kırarak girdikten sora hızla vitrinlerdeki mücevherlere yöneldi. Yaklaşık 20 hırsız, vitrinlerin camlarını kırarak mücevherleri hızla yanlarındaki çantalara doldurarak araçlara bindi ve kayıplara karıştı.

Olay yerine hızla gelen polis ekipleri farklı yönlere dağılan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Otoyoldaki kovalamacada 4 şüpheli yakalanırken sonrasında 2’si serbest bırakıldı. Dava süreci devam ederken hırsızların büyük çoğunluğu yakalanamadı.

Polis ekipleri soyguncuların oldukça organize hareket ettiğinin altını çizdi. Yaşları 17 ile 31 arasında değişen şüphelilerin başka olaylarla da bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Ortaya çıkan görüntüler ABD basınında ve sosyal medyada gündem oldu.