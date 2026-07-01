5 soruluk beyin testi
Sabah'ta yayımlanan eğlence amaçlı teste göre, günlük hayatta verdiğin kararlar, olaylara yaklaşımın ve alışkanlıkların düşünme tarzın hakkında ipuçları verebilir. İşte sadece 5 soruda tamamlayabileceğin eğlencelik test.
Sadece 5 soruda beyninin nasıl çalıştığını öğren
Günlük alışkanlıklarını temel alan bu 5 soruluk eğlencelik test, düşünme tarzının daha analitik mi yoksa sezgisel mi olduğunu keşfetmeni amaçlıyor.Kaynak: Diğer
5 soruluk beyin testi
Soru 1
Bir şarkı dinlerken ilk önce hangisine odaklanırsın?
A) Şarkının sözlerine, anlattığı hikâyeye ve kafiyelerine.
B) Ritme, melodiye ve hissettirdiği duyguya.
Soru 2
Telefonunun ana ekranı nasıl?
A) Düzenli, klasörlenmiş ve kategorilere ayrılmış.
B) Dağınık görünse de her uygulamanın yerini biliyorum.
Soru 3
Bir arkadaşın moralinin bozuk olduğunu söylediğinde ilk tepkin ne olur?
A) Sorunu anlamaya çalışır, çözüm önerileri sunarım.
B) Onu dinler, empati kurar ve yanında olduğumu hissettiririm.
Soru 4
Harita kullanırken yönünü nasıl bulursun?
A) Sokak isimleri ve navigasyon rotasını takip ederim.
B) Çevredeki dikkat çekici binaları ve işaretleri referans alırım.
Soru 5
Bilmediğin bir dilde şiir dinlesen neye odaklanırsın?
A) Kelimelerin yapısına ve tekrarlarına.
B) Ses tonuna ve hissettirdiği atmosfere.
Sonuç: A cevapların fazlaysa
Daha planlı, analitik ve sistemli düşünmeye yatkın olabilirsin. Kararlarını çoğunlukla mantık ve neden-sonuç ilişkisi üzerinden vermeyi tercih edersin.
Sonuç: B cevapların fazlaysa
Sezgilerin güçlü olabilir. Büyük resmi görmeye, duygular ve empati üzerinden değerlendirme yapmaya daha yatkın olabilirsin.
A ve B eşitse
Hem analitik hem de sezgisel düşünme biçimlerini dengeli kullanıyor olabilirsin. Olaylara göre farklı bakış açıları geliştirebilirsin.
Bilimsel not
Bu test eğlence amaçlıdır. Güncel bilimsel araştırmalar, insanların yalnızca "sağ beyin" ya da "sol beyin" baskın şekilde çalıştığını desteklememektedir. Beynin iki yarım küresi çoğu zihinsel süreçte birlikte görev yapar.