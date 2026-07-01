Yeniçağ Gazetesi
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Sadece 5 soruda beyninin nasıl çalıştığını öğren

Günlük alışkanlıklarını temel alan bu 5 soruluk eğlencelik test, düşünme tarzının daha analitik mi yoksa sezgisel mi olduğunu keşfetmeni amaçlıyor.

Kaynak: Diğer
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Sadece 5 soruda beyninin nasıl çalıştığını öğren - Resim: 1

5 soruluk beyin testi
Sabah'ta yayımlanan eğlence amaçlı teste göre, günlük hayatta verdiğin kararlar, olaylara yaklaşımın ve alışkanlıkların düşünme tarzın hakkında ipuçları verebilir. İşte sadece 5 soruda tamamlayabileceğin eğlencelik test.

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Soru 1
Bir şarkı dinlerken ilk önce hangisine odaklanırsın?

A) Şarkının sözlerine, anlattığı hikâyeye ve kafiyelerine.

B) Ritme, melodiye ve hissettirdiği duyguya.

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Sadece 5 soruda beyninin nasıl çalıştığını öğren - Resim: 3

Soru 2
Telefonunun ana ekranı nasıl?

A) Düzenli, klasörlenmiş ve kategorilere ayrılmış.

B) Dağınık görünse de her uygulamanın yerini biliyorum.

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Soru 3
Bir arkadaşın moralinin bozuk olduğunu söylediğinde ilk tepkin ne olur?

A) Sorunu anlamaya çalışır, çözüm önerileri sunarım.

B) Onu dinler, empati kurar ve yanında olduğumu hissettiririm.

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Sadece 5 soruda beyninin nasıl çalıştığını öğren - Resim: 5

Soru 4
Harita kullanırken yönünü nasıl bulursun?

A) Sokak isimleri ve navigasyon rotasını takip ederim.

B) Çevredeki dikkat çekici binaları ve işaretleri referans alırım.

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Sadece 5 soruda beyninin nasıl çalıştığını öğren - Resim: 6

Soru 5
Bilmediğin bir dilde şiir dinlesen neye odaklanırsın?

A) Kelimelerin yapısına ve tekrarlarına.

B) Ses tonuna ve hissettirdiği atmosfere.

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Sadece 5 soruda beyninin nasıl çalıştığını öğren - Resim: 7

Sonuç: A cevapların fazlaysa
Daha planlı, analitik ve sistemli düşünmeye yatkın olabilirsin. Kararlarını çoğunlukla mantık ve neden-sonuç ilişkisi üzerinden vermeyi tercih edersin.

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Sonuç: B cevapların fazlaysa
Sezgilerin güçlü olabilir. Büyük resmi görmeye, duygular ve empati üzerinden değerlendirme yapmaya daha yatkın olabilirsin.

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A ve B eşitse
Hem analitik hem de sezgisel düşünme biçimlerini dengeli kullanıyor olabilirsin. Olaylara göre farklı bakış açıları geliştirebilirsin.

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Sadece 5 soruda beyninin nasıl çalıştığını öğren - Resim: 10

Bilimsel not
Bu test eğlence amaçlıdır. Güncel bilimsel araştırmalar, insanların yalnızca "sağ beyin" ya da "sol beyin" baskın şekilde çalıştığını desteklememektedir. Beynin iki yarım küresi çoğu zihinsel süreçte birlikte görev yapar.

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