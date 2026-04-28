Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Hacılar Meydanı Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bir ihlali tespit etti. Güvenlik kameralarına ve denetimlere yansıyan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün cadde üzerinde "tek teker" yaparak ilerlediği ve trafik güvenliğini riske attığı belirlendi.

Sadece 3 saniye süren akrobatik hareketin ardından harekete geçen ekipler, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 66/1-f maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle ağır yaptırımlar uyguladı.

Sürücüye uygulanan yaptırımlar şunlar oldu:

Para Cezası: 46 bin TL idari para cezası kesildi.

Ehliyet Kısıtlaması: Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Trafikten Men: Söz konusu motosiklet 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi.