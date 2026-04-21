21 Nisan 2026 Salı
Teknoloji Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi

Hollanda’da yapılan bir araştırma askeri güvenlikteki büyük riski ortaya çıkardı. Sadece 5 euroluk (yaklaşık 264 lira) bluetooth takip cihazı, kritik görevdeki savaş gemisinin nerede olduğunu 24 saat boyunca gösterdi.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 1

Günlük kullanımda kaybolan eşyaları bulmak için geliştirilen düşük maliyetli takip cihazları, askeri güvenlik açısından dikkat çekici bir zafiyete neden oldu. Hollanda’da bir gazetecinin gerçekleştirdiği testte, sadece 5 euro değerindeki bir Bluetooth takip cihazı, aktif görevdeki modern bir savaş gemisinin hareketlerini izlemek için kullanıldı.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 2

Hollanda merkezli Omroep Gelderland tarafından aktarılan bilgilere göre gazeteci Just Vervaart, Hollanda Donanması’na ait HNLMS Evertsen adlı hava savunma fırkateynini, Doğu Akdeniz’de görevde olduğu sırada takip etmeyi başardı. Söz konusu gemi, o sırada Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle’ü olası füze tehditlerine karşı koruma görevinde bulunuyordu.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 3

TAKİP CİHAZI BİR KARTPOSTALIN İÇİNE GİZLENDİ

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kullanılan yöntemin son derece basit olmasıydı. Vervaart, Bluetooth takip cihazını bir kartpostalın içine gizleyerek gemiye gönderdi.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 4

Bu gönderim için Hollanda Savunma Bakanlığı’nın görevdeki askerlere posta ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla kamuya açık şekilde paylaştığı talimatlar kullanıldı.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 5

Bu yönergeler, gönderinin doğrudan gemiye ulaşması için yeterli bilgiyi sağladı. Böylece herhangi bir özel ekipman ya da teknik uzmanlık gerektirmeden takip cihazı gemiye ulaştırılmış oldu.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 6

24 SAAT BOYUNCA KONUM VERİSİ AKTARILDI

Kartpostal gemiye ulaştıktan sonra cihaz yaklaşık 24 saat boyunca konum verisi iletti. Bu süre zarfında elde edilen verilere göre Evertsen, Girit’teki Heraklion limanından ayrıldıktan sonra adanın batı kıyıları boyunca ilerledi ve ardından rotasını doğuya çevirerek Kıbrıs yönüne hareket etti.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 7

Gemi, Kıbrıs açıklarına yaklaştığında ise takip sinyali kesildi ve o andan itibaren yeniden aktif olmadı.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 8

Olayın ortaya çıkmasının ardından Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilileri, cihazın gemi personeli tarafından iç posta ayrıştırması sırasında fark edildiğini ve kısa sürede etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Yetkililer, olayın ardından yeni önlemler alınacağını açıkladı.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 9

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise mevcut güvenlik prosedürleri oldu. Hollanda bakanlığın bilgilendirme içeriklerine göre paketler X-ray taramasından geçirilirken zarflar bu kontrole tabi tutulmuyordu.

Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi - Resim: 10

Bu fark, takip cihazının herhangi bir engelle karşılaşmadan gemiye ulaşmasına imkan tanıdı.

Kaynak: Diğer
