Sadece 264 liralık cihaz, kritik görevdeki savaş gemisinin yerini 24 saat gösterdi

Günlük kullanımda kaybolan eşyaları bulmak için geliştirilen düşük maliyetli takip cihazları, askeri güvenlik açısından dikkat çekici bir zafiyete neden oldu. Hollanda’da bir gazetecinin gerçekleştirdiği testte, sadece 5 euro değerindeki bir Bluetooth takip cihazı, aktif görevdeki modern bir savaş gemisinin hareketlerini izlemek için kullanıldı.