Kremalı tavuklu makarna, haşlanmış makarna çeşitlerinin sotelenmiş tavuk eti, mantar, çeşitli sebzeler ve özel sıvı yemek kreması bazlı bir sos ile buluşturulmasıyla hazırlanan son derece doyurucu ve lezzetli bir ana yemektir. İtalyan mutfak kültürünün dünya gastronomi mirasına kazandırdığı bu enfes tarif, özellikle pratikliği ve zengin aroma profili sayesinde hem ev yemeklerinde hem de popüler restoran menülerinde en çok tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. Doğru tekniklerle pişirildiğinde tavuk etinin sulu kalması ve kremanın makarnanın her tarafına eşit şekilde tutunması ile kusursuz bir lezzet dengesi elde edilir.

KREMALI TAVUKLU MAKARNA İÇİN HANGİ MALZEMELER BULUNDURULMALI?



Kusursuz bir kremalı tavuklu makarna hazırlamak için kaliteli ve taze malzemeleri mutfağınızda hazır bulundurmanız büyük önem taşır. Yemeğin ana gövdesini oluşturacak makarnanın yanı sıra taze tavuk göğsü veya kemiksiz tavuk pirzola tercih edilmelidir. Sosun temel bileşeni olan sıvı yemek kreması, lezzeti katlayan taze kültür mantarları veya kestane mantarları, arpacık soğan veya kuru soğan ile taze sarımsak listenin başında yer almalıdır. Ayrıca yemeğe derinlik katacak rendelenmiş parmesan peyniri veya kaşar peyniri, tereyağı, kaliteli zeytinyağı, taze fesleğen veya maydanoz ile damak tadınıza uygun baharatlar hazır edilmelidir.

4 KİŞİLİK KREMALI TAVUKLU MAKARNA İÇİN TAM ÖLÇÜLER

Dört kişilik bir aile veya misafir grubu için kıvamı tam oturan ve sosu kurumayan mükemmel bir kremalı tavuklu makarna pişirmek istiyorsanız şu ölçülere sadık kalmanız önerilir:

1 paket tercih edilen makarna çeşidi, örneğin penne veya fettuccine

500 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü veya filetoları

200 mililitre sıvı yemek kreması, 1 kutu

200 gram taze kültür mantarı

1 adet orta boy kuru soğan veya 3-4 adet arpacık soğan

2 diş ince kıyılmış sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri veya eski kaşar peyniri

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı kekik

İsteğe bağlı olarak yarım çay kaşığı körü veya toz kırmızı biber

MÜKEMMEL BİR KREMALI TAVUKLU MAKARNA NASIL HAZIRLANMALI?

Restoran kalitesinde bir kremalı tavuklu makarna pişirmenin ilk kuralı, makarnayı doğru haşlamaktır. Makarna bol tuzlu kaynar suda, paket üzerindeki süreden yaklaşık 2 dakika daha az haşlanarak al dente yani hafif diri kıvamda bırakılmalıdır. Makarnayı süzmeden önce haşlama suyundan yaklaşık 1 çay bardağı kenara ayırmak sosun kıvamını ayarlamak için kritik bir püf noktasıdır. Süzülen makarna kesinlikle soğuk sudan geçirilmemelidir, aksi halde üzerindeki nişasta katmanı kaybolur ve kremalı sos makarnaya tutunamaz.

Geniş bir tavada zeytinyağı ve tereyağı kızdırıldıktan sonra yüksek ateşte kuşbaşı tavuk etleri eklenmelidir. Tavukların suyunu salıp geri çekmesine izin vermeden yüksek ateşte mühürlenmesi etlerin yumuşak ve sulu kalmasını sağlar. Tavuklar hafif pembeleşince doğranmış soğan, sarımsak ve dilimlenmiş mantarlar ilave edilerek soteleme işlemine devam edilir. Mantarlar suyunu çekip karamelize olduktan sonra sıvı yemek kreması tavaya dökülür ve kısık ateşte sosun hafifçe koyulaşması beklenir.

Son aşamada kenara ayrılan makarna haşlama suyu yavaşça sosa eklenerek emülsiyon sağlanır. Haşlanan makarnalar doğrudan tavadaki sıcak sosun içine aktarılır ve baharatlar ile rendelenmiş peynir ilave edilir. Tüm malzemeler orta ateşte 1-2 dakika boyunca sürekli karıştırılarak makarnanın sosu tamamen emmesi sağlanır. Yemek ateşten alındıktan sonra taze kıyılmış fesleğen veya maydanoz ile harmanlanarak sıcak servis edilmelidir.

Kremalı tavuklu makarnada hangi baharatlar kullanılmalı?

Kremanın yoğun ve zengin yapısını dengelemek ve tavuk etine karakteristik bir lezzet katmak için doğru baharat kombinasyonu kullanılmalıdır. Kremalı tavuklu makarnada öne çıkan başlıca baharatlar şunlardır:

Karabiber: Taze çekilmiş karabiber, kremanın ağır tadını kırar ve yemeğe hafif bir acılık kazandırır.

Kekik: Özellikle dağ kekiği veya taze kekik tavuk eti ve mantar ikilisine mükemmel bir aroma sağlar.

Körili dokunuş: İsteğe bağlı olarak eklenen az miktarda köri, sosa hem iştah açıcı sarı bir renk hem de oryantal bir lezzet katar.

Sarımsak: Kremalı sosun lezzet derinliğini artıran en temel aromatik bileşendir.

Pul biber veya fesleğen: Yemeğe hafif acılık katmak isteyenler için pul biber, ferahlık arayanlar için ise taze veya kuru fesleğen harika bir tamamlayıcıdır.

Kremalı tavuklu makarnayı servis ederken üzerine ekstra rendelenmiş parmesan peyniri ve ince kıyılmış ceviz içi serpiştirerek sunumu zenginleştirebilirsiniz. Yemeğin yanına taze akdeniz yeşillikleriyle hazırlanmış hafif bir salata eklemek, kremanın yoğunluğunu dengeleyerek dengeli bir menü oluşturmanıza yardımcı olur.