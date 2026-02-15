Bir dönem reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde “Gönül” rolüyle hafızalara kazınan Gözde Seda Altuner, yakın zamanda belirgin kilo kaybıyla sosyal medyada sıkça konuşuluyordu.
Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner’in eski hali şaşkına çevirdi: Takipçiler mesaj yağmuruna tutunca isyan etti
Sadakatsiz dizisinin Gönül’ü Gözde Seda Altuner, son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme oturdu. Oyuncu, takipçilerinin yoğun merak ettiği zayıflama sırrını ilk kez açıkça paylaştı
Takipçilerin “Nasıl zayıfladın?” sorularına samimi bir yanıt veren Altuner, yöntemini dürüstçe anlattı.
"İĞNE KULLANDIM"
Yayınladığı videoda Altuner şu ifadeleri kullandı:
"Çok zayıflamışsın, çok zayıflamışsın... Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın, onu mu yaptın, bunu mu yaptın? Evet, evet çocuklar; iğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum."
"HERKES BİR ANDA ERİDİ"
Ünlü isim sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dediğim gibi, zaten bütün ülke galiba böyle eriyoruz. Tüm gürbüzler eridik. Yani düşünsenize; yıllardır kiloyu veremeyen herkes bir anda eridi. Hepimiz eridik. Niye eridik? Ne oldu yani? Merkür mü geri gitti, Satürn mü ileri geldi? Bir şey oldu; tıbbi bir müdahale oldu yani. Arkadaşlarım, bu arada ben bunu gerçekten sorulara dürüstçe bir cevap vermek için açıkladım. Yani 'sadece sağlıklı besleniyorum ve düzenli spor yapıyorum' gibi bir şey söylememek için. Bu arada sağlıklı besleniyorum ve spor da yapıyorum, o ayrı konu ama sadece onları yapmıyorum yani." dedi.
'ÖLÜRSÜNÜZ, SAKIN!'
Uygulamanın mutlaka doktor denetiminde yapılması gerektiğini vurgulayan Altuner, uyarılarını şu sözlerle tamamladı: "Bazı sorular beni korkuttu. Vallahi şu kadar söyleyeyim: Doktor kontrolü olmadan kullanırsanız ölürsünüz. Öldükten sonra da zayıf olmanın zaten bir anlamı yok. Zayıf olmanın bence yaşarken de çok bir anlamı yok da, işte doktorlar 'zayıflayın' diyorlar. Anlatabildim mi? Ölürsünüz, sakın!"
GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?
Gözde Seda Altuner, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ile senaryo yazarıdır. 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur (bazı kaynaklarda ailesinin Tokat kökenli olduğu, hatta aslen Tokatlı bir aileden geldiği belirtilir).
Eğitim hayatına Yeditepe Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünde başlayan Altuner, oyuncu olma hayali nedeniyle buradan ayrılmış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nün konservatuvar sınavlarını kazanarak 2006 yılında mezun olmuştur.
Profesyonel kariyerine 2005 yılında Ev Hapsi dizisiyle kamera önünde adım atan oyuncu, ilk dikkat çeken rollerini Eşref Saati (Lütfiye), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece), Celal ile Ceren, Paramparça (Leyla), Öyle Bir Geçer Zaman ki, Sizi Dinliyorum (Ebru), Yüzyıllık Mucize (Aysel), Kirli Sepeti (Nergis) ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi yapımlarda almıştır
En geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan rolü ise 2020-2022 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki Gönül Güçlü karakteridir.
Son dönemde Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde Gülnaz karakterini canlandırmış, ayrıca NOW TV'nin Çift Kişilik Oda (2025) dizisinde Sevil rolüyle ekrana gelmiştir. Oyunculuğun yanı sıra kısa film senaryoları da yazan Altuner (örneğin Cast-ı Olan mı Var!), sosyal medyada aktif olup takipçileriyle sıkça iletişim kurar.
Son zamanlarda verdiği kilolarla da gündeme gelen oyuncu, bu süreçte zayıflama yöntemini (doktor kontrollü iğne kullanımı) samimi şekilde paylaşmış ve kontrolsüz kullanımın risklerine dikkat çekmiştir.