Donuk ve mat saçlar, genellikle nem kaybı, yanlış ürün kullanımı ve çevresel faktörlerin bir sonucudur. Ancak doğru bakım stratejileriyle, saçlara o özlenen "ayna efektini" kazandırmak mümkün.
Saçlarınızda ayna efekti: Mat görünümden kurtulmanın altın kuralları
Uzmanlar uyarıyor: Yanlış ürün kullanımı ve ısı, saçın doğal ışığını söndürüyor. Saç yapısını onaran doğal maskeler ile kalıcı parlaklığın kapılarını aralayın.Dilem Taştan
Uzmanlar, kalıcı parlaklık için hem içten dışa beslenmenin hem de doğru uygulama tekniklerinin altını çiziyor.
SOĞUK SU MUCİZESİ
Saçın en dış katmanı olan kutikül, ısıya maruz kaldığında açılır. Açık kalan kutiküller saçın mat görünmesine ve birbirine karışmasına neden olur. Şampuanlama sonrası saçları soğuk suyla durulamak, bu pulların kapanmasını sağlayarak ışığı daha iyi yansıtmasına yardımcı olur. Ayrıca, saçları havluyla sertçe ovuşturmak yerine mikro fiber bir havluyla nemini almak, kırılmaları önleyerek pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
DOĞAL İÇERİKLERLE GELEN IŞILTI
Evde uygulanabilecek yöntemler arasında en etkilisi elma sirkesi durulamasıdır. Suyun pH dengesini düzenleyen sirke, kalıntıları temizleyerek saça anında parlaklık verir.
ARGAN VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Saç telini mühürleyerek nemi hapseder.
ALOE VERA
Yüksek su içeriğiyle saçı ağırlaştırmadan nemlendirir.
YUMURTA MASKESİ
İçerdiği protein ve yağ asitleri sayesinde saç yapısını onarır.
Kozmetik dünyasında "Hair Glossing" (Saç Cilası) işlemleri, saç rengini değiştirmeden yoğun bir ışıltı katmak için en popüler tercihler arasında yer alıyor.
Ancak uzmanlar, dışsal müdahalelerin yanı sıra beslenmenin de kritik olduğunu hatırlatıyor.
Omega-3 yağ asitleri, biyotin ve çinko açısından zengin bir diyet, saç köklerini besleyerek yeni çıkan saçların daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlıyor.
Unutulmamalıdır ki; aşırı ısı kullanımı (fön, maşa) saçın doğal yağlarını yok eder. Isı koruyucu spreyler kullanmak ve haftalık derinlemesine nemlendirici maskeler uygulamak, ışıltılı bir görünümün sürdürülebilirliği için altın kuraldır.