12 Mart 2026 Perşembe
Saçlarını haftalarca yıkamayan ünlü isimler kimler? Yeni güzellik trendi

Saçlarını haftalarca yıkamayan ünlü isimler kimler? Yeni güzellik trendi

Oyuncu Elvin Levinler, sağlıklı ve parlak saçların sırrının sık şampuan kullanmamak olduğunu söyledi. Levinler, saçlarını haftada yalnızca bir kez yıkadığını belirterek bu alışkanlığın saçlarının daha canlı görünmesine yardımcı olduğunu dile getirdi. İşte saçlarını nadiren yıkayan diğer ünlüler.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Saçlarını haftalarca yıkamayan ünlü isimler kimler? Yeni güzellik trendi

Kişisel bakım alışkanlıkları konusunda herkesin yaklaşımı farklı. Kimi insanlar günde iki kez duş almayı tercih ederken, bazıları ise saç ve cilt sağlığını korumak için daha seyrek yıkanmayı tercih ediyor.

Saçlarını haftalarca yıkamayan ünlü isimler kimler? Yeni güzellik trendi

Saçlarını az yıkadığını açıklayan isimlerden biri de oyuncu Nurgül Yeşilçay. Yeşilçay, zaman zaman saçlarını haftada sadece bir kez yıkadığını söylemişti.

Saçlarını haftalarca yıkamayan ünlü isimler kimler? Yeni güzellik trendi

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ise saçlarını yaklaşık beş günde bir yıkadığını ve yağlanan saçlarını çoğu zaman toplu modellerle gizlediğini ifade etmişti.

Saçlarını haftalarca yıkamayan ünlü isimler kimler? Yeni güzellik trendi

ABD’li rapçi Cardi B de bir açıklamasında saçlarını üç aydır yıkamadığını söyleyerek uzun süre konuşulmuştu.

Saçlarını haftalarca yıkamayan ünlü isimler kimler? Yeni güzellik trendi

Grammy kırmızı halısında konuşan şarkıcı Ciara ise saçlarını iki haftada bir yıkadığını dile getirmişti.

Saçlarını haftalarca yıkamayan ünlü isimler kimler? Yeni güzellik trendi

Yeni Zelandalı sanatçı Lorde de saçlarının zaman zaman kötü koktuğunu itiraf etmesine rağmen, saçlarını iki haftada bir yıkadığını ve bu saç tipini yönetmenin zor olduğunu söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi
