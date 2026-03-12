Kişisel bakım alışkanlıkları konusunda herkesin yaklaşımı farklı. Kimi insanlar günde iki kez duş almayı tercih ederken, bazıları ise saç ve cilt sağlığını korumak için daha seyrek yıkanmayı tercih ediyor.
Saçlarını haftalarca yıkamayan ünlü isimler kimler? Yeni güzellik trendi
Oyuncu Elvin Levinler, sağlıklı ve parlak saçların sırrının sık şampuan kullanmamak olduğunu söyledi. Levinler, saçlarını haftada yalnızca bir kez yıkadığını belirterek bu alışkanlığın saçlarının daha canlı görünmesine yardımcı olduğunu dile getirdi. İşte saçlarını nadiren yıkayan diğer ünlüler.Derleyen: Hande Karacan
Saçlarını az yıkadığını açıklayan isimlerden biri de oyuncu Nurgül Yeşilçay. Yeşilçay, zaman zaman saçlarını haftada sadece bir kez yıkadığını söylemişti.
Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ise saçlarını yaklaşık beş günde bir yıkadığını ve yağlanan saçlarını çoğu zaman toplu modellerle gizlediğini ifade etmişti.
ABD’li rapçi Cardi B de bir açıklamasında saçlarını üç aydır yıkamadığını söyleyerek uzun süre konuşulmuştu.
Grammy kırmızı halısında konuşan şarkıcı Ciara ise saçlarını iki haftada bir yıkadığını dile getirmişti.
Yeni Zelandalı sanatçı Lorde de saçlarının zaman zaman kötü koktuğunu itiraf etmesine rağmen, saçlarını iki haftada bir yıkadığını ve bu saç tipini yönetmenin zor olduğunu söylemişti.