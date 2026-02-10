'İnci Taneleri', 3'üncü sezonunda da izleyici ile buluşuyor. Perşembe akşamları yayınlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı ve başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ile Kubilay Aka'nın paylaştığı dizi, izleyicisi tarafından yoğun ilgi görüyor. 46 bölümü geride bırakan dizide Yılmaz Erdoğan 'Azem' karakterine hayat verirken, Hazar Ergüçlü'nün dans sahneleri dikkati çekiyor.

'AZEM' KARAKTERİNİN SAÇ PORTRESİNİ ÇİZMEYE KARAR VERDİM"

Antalya'nın Demre ilçesinde uzun yıllardır berberlik yapan Süleyman Tokgöz, bir müşterisinin talebi sonrası saça, 'İnci Taneleri' dizisinin başrolündeki 'Azem' karakterinin portresini işledi. Dizinin takipçilerinden gelen yoğun istek sonrası Yılmaz Erdoğan'ı çizdiğini ifade eden Tokgöz, "Sosyal medyada 'İnci Taneleri' dizisinin tasarımını yapmamı isteyen ifadeler dikkatimi çekti ve bu yönde birçok istek aldım. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı 'Azem' karakterinin saç portresini çizmeye karar verdim. Diziyi ben de severek izlediğim ve karakterin yüz hatları oldukça belirgin olduğu için bu çalışma benim için de özel oldu. Azem'in karakteristik duruşu ve güçlü yüz hatları, saç portresi için çok uygun bir profil sundu" diye konuştu.

'GÖLGELİ ALANLARI KOYU BIRAKIYORUZ'

Saç portresi çizimi hakkında bilgi veren Süleyman Tokgöz, "Portrenin çizim sürecinde öncelikle kaşlardan başlanır ardından burun ve yanak hatlarıyla devam edilir. Parlak bölgeler ön plana çıkarılırken, gölgeli alanlar derinlik yaratmak için daha koyu bırakılır. Bu yöntem sayesinde, portre adım adım ortaya çıkar ve karakterin ifadesi belirginleşir" dedi.

'EŞREF RÜYA' KARAKTERLERİNİ DE TASARLAMIŞTI

Tokgöz, geçen mayısta da yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı 'Eşref Rüya' dizisinin karakterlerini saç tasarımlarına yansıtmıştı. Saçları bir tuval gibi kullanan Süleyman Tokgöz, 'Eşref Rüya' dizisinin başrol oyuncularının portrelerini saç üzerine işlemişti. Berberin bu çalışması sosyal medyada kısa sürede yayılırken, dizinin hayranları tarafından da beğenilmişti.