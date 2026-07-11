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Kaynak: İHA

Resme olan ilgisinin ilkokul yıllarında başladığını anlatan Bozkurt, eğitimine devam edemese de sanat aşkından hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi. Köy yaşamının yoğun temposunda herkes tarla ve ev işleriyle ilgilenirken, o bulduğu her malzemeyi resim yapmak için değerlendirdi. Çizdiği eserleri özenle saklayan Bozkurt, "Kimse görmese bile yaptığım resimlerin varlığı bana mutluluk veriyordu" dedi.

Çocukluk döneminde resim malzemelerine ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirten Bozkurt, ilk çalışmalarını sobada yanan odunların kömürleriyle yaptığını anlattı. Daha sonra matbaa mürekkebi artıklarını da kullanmaya başlayan sanatçı, fırçası eskidiğinde ise saçından kestiği telleri fırçaya ekleyerek resim yapmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bozkurt'un hayatındaki dönüm noktası ise 2006 yılında gerçekleşti. "Haydi Kızlar Okula" kampanyası kapsamında köylerini ziyaret eden bir okul müdürü, evlerinin duvarındaki resimleri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Babasının "Kızım yaptı" demesiyle başlayan süreç, Bozkurt'un ilk kişisel sergisine uzandı.

O günü unutamadığını söyleyen sanatçı, "Hayatımda ilk kez bir sergiye gittim ve gördüğüm ilk sergi kendi sergimdi." sözleriyle yaşadığı heyecanı dile getirdi.

Bugüne kadar 11 kişisel sergi açan Bozkurt, resim yapmanın artık hayatının en önemli amacı haline geldiğini belirtiyor. Ona göre kullandığı malzemenin hiçbir önemi yok; önemli olan zihninde beliren hikâyeyi tuvale aktarabilmek. Bir görüntünün gözünde canlandığını, ardından önce eskizini hazırlayıp daha sonra tabloya dönüştürdüğünü anlatıyor.

Bozkurt'un "Şalvarlı Picasso" olarak anılması da ilk sergisinde yaşanan ilginç bir olayla başladı. Sergiye günlük yaşamında kullandığı yöresel şalvarıyla katılan sanatçının eserlerini inceleyen gazeteciler, tablolarındaki kübist etkiyi ünlü ressam Picasso'nun tarzına benzetince ona "Şalvarlı Picasso" lakabını verdi. Bu isim kısa sürede benimsendi ve yıllar içinde Bozkurt'un simgesi haline geldi.

Bugün resim öğretmenliği de yapan Ayfer Bozkurt, sanat sevgisini öğrencilerine aktarmaya devam ediyor. Hayatında karşılaştığı tüm zorlukların kendisini bugünkü noktaya taşıdığına inanan Bozkurt, sanat yolculuğunu aynı kararlılıkla sürdürüyor.

"Bugünkü Ayfer'i yaşadığım her olay şekillendirdi. Karşıma çıkan insanlara, yaşadığım zorluklara ve bana kattıkları her duyguya minnettarım. Yılmadan, yorulmadan yoluma devam ettim. İnsan gerçekten sevdiği şeyin peşinden gitmekten vazgeçmemeli." ifadeleriyle sanat yolculuğunu özetliyor.