Trendyo Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray'da ilk yarının son anlarında attığı golle perdeyi açan Sacha Boey karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde yıllar sonra Galatasaray'a dönen Boey Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a attığı golden sonra Süper Lig'de de ağları havalandırdı.

BOEY: 'OYUNCU OLARAK KENDİMİ GELİŞTİRDİM'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fransız sağ bek, "İyi bir maç geçirdik. İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım." ifadelerini kullandı.