Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 9 Mayıs Cumartesi günü şampiyonluk için sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Sacha Boey, Galatasaray kariyerindeki 100. resmi maçına çıkacak.

İKİ FARKLI DÖNEMDE GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Fransız sağ bek, ilk olarak 2021-2022 sezonunun başında Rennes’ten transfer edilerek Galatasaray kadrosuna katıldı.

Boey, 2021-2024 yılları arasında sarı-kırmızılı formayla Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil toplam 83 maçta görev yaptı.

Gösterdiği başarılı performansın ardından 2024 yılında 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih’e transfer oldu.

Yaklaşık iki sezon Almanya’da forma giyen Fransız futbolcu, 5 Şubat’ta satın alma opsiyonuyla yeniden Galatasaray’a kiralandı.

“DALYA” DEMEYE HAZIRLANIYOR

Boey, bu sezon ise Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayla toplam 99 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki futbolcu, 6 kez de rakip fileleri havalandırdı. Antalyaspor maçında forma giymesi halinde Boey, Galatasaray kariyerinde “dalya” diyecek.

İLK GOLÜNÜ GALATASARAY’DA ATTI

Sacha Boey, profesyonel kariyerindeki ilk golünü de Galatasaray formasıyla kaydetti.

Fransız oyuncu, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi eleme turunda St. Johnstone ile oynanan maçta fileleri havalandırarak profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamıştı.

ŞAMPİYONLUK VE BAYERN MÜNİH TRANSFERİ

Boey, 2022-2023 sezonunda Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği başarılı performans sonrası Bayern Münih’e transfer olan Fransız futbolcu, kariyerinin en önemli adımlarından birini attı.