Demir ve B12 Değerlerini Kontrol Ettirin

Saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden biri vitamin ve mineral eksikliği. Özellikle demir ve B12 eksikliği, saçların zayıflamasına ve dökülmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, yoğun dökülme yaşayanların mutlaka kan değerlerine baktırmasını öneriyor.



Saçı Her Gün Yıkamak Zorunda Değilsiniz

Her gün yıkanan saç, özellikle yanlış şampuan kullanılıyorsa daha çabuk yıpranabiliyor. Saç derisini kurutan ürünler dökülmeyi artırabiliyor. Dermatologlar, saç tipine uygun ve mümkünse sülfatsız ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.



Isı ve Sıkı Topuzdan Uzak Durun

Sürekli fön, düzleştirici kullanımı ve sıkı saç modelleri saç köklerini zayıflatıyor. Saçın aynı noktadan sürekli çekilmesi, zamanla dökülmeyi hızlandırabiliyor.



Stres Saçı Doğrudan Etkiliyor

Uzmanlara göre yoğun stres, saçın büyüme döngüsünü bozabiliyor. Özellikle son aylarda yaşanan dökülmelerin büyük kısmı stres kaynaklı olabiliyor. Bu nedenle uyku düzeni ve dinlenme de saç sağlığı için önemli.



Protein ve Sağlıklı Yağlar Önemli

Saçın ana yapı taşı protein. Yetersiz protein alımı saçların güçsüzleşmesine neden olabiliyor. Yumurta, yoğurt, balık ve kuruyemiş gibi besinler saç sağlığı için öneriliyor.



Ne Zaman Doktora Gidilmeli?

Saç dökülmesi ani başladıysa, avuç avuç geliyorsa ya da seyrelme belirginleştiyse uzmanlar dermatoloğa başvurulması gerektiğini vurguluyor.