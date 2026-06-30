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Kaynak: DHA

Saç ve deri hastalıkları alanındaki güncel bilimsel çalışmaların paylaşıldığı Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Kongresi (EADV 2026), Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi. Kongrede Biota Laboratuvarları Ar-Ge Merkezi, klinik etkinliği gösterilmiş bitkisel ekstresi Biocomplex B11'in, saç dökülmesi tedavisinde yaygın olarak kullanılan minoksidil ile karşılaştırıldığı in vitro araştırmanın sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaştı.

Araştırmayı değerlendiren Prof. Dr. Murat Türkoğlu, elde edilen bulguların beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, hücre kültürü çalışmalarında Biocomplex B11'in protein düzeyleri açısından minoksidile benzer bir etki profili sergilediğini söyledi. Türkoğlu, iki bileşenin birlikte kullanılması halinde ise saç dökülmesini önlemeye yönelik biyolojik göstergelerde sinerjik bir etki gözlemlendiğini ifade etti.

Çalışmanın teknik ayrıntılarını paylaşan Türkoğlu, minoksidilin tek başına Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) seviyelerini yaklaşık yüzde 43 artırdığını, Biocomplex B11 ile birlikte kullanıldığında ise bu oranın yüzde 73'e ulaştığını belirtti. Bu sonucun, Biocomplex B11'in minoksidilin saç köklerinin beslenmesi ve saç büyümesinin desteklenmesi üzerindeki etkisini anlamlı ölçüde güçlendirdiğini dile getirdi.

Araştırmada ayrıca Biocomplex B11 ile minoksidilin birlikte uygulanmasının, saç dökülmesinde etkili olduğu bilinen inflamatuvar faktörlerin yanı sıra testosteronun DHT'ye dönüşümünde görev alan SRD5A2 enzimini daha güçlü biçimde baskıladığı kaydedildi. Bunun yanında hücresel büyüme faktörleri ve antiinflamatuvar sitokinler üzerinde de olumlu sonuçlar elde edildi.

Araştırma bulgularına göre, Biocomplex B11 ve minoksidilin birlikte kullanımı, hücresel düzeyde saç dökülmesiyle mücadelede tek başına kullanılan uygulamalara kıyasla daha güçlü bir etki potansiyeli ortaya koydu. Araştırmacılar, bu sonuçların ileri klinik çalışmalarla desteklenmesinin önem taşıdığını vurguladı.