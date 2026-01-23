Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü'ne başvurular sürüyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, beslenme, gıda araştırmaları ve toplum sağlığı alanlarında bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl "Geleceğin bilim liderini keşfetme" hedefiyle düzenleniyor.

Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Hindistan, İspanya ve Gana gibi farklı ülkelerden başvuruların yapıldığı ödüle, bireysel başvurunun yanı sıra aday gösterilme yöntemiyle de dahil olunabiliyor. Başvurular, 31 Ocak 2026'ya kadar vakfın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

100 BİN DOLAR ÖDÜL DESTEĞİ

Başvurular, bilimsel yenilik düzeyi, toplumda sağlıklı beslenme ve yaşam tarzının teşvik edilmesine katkısı, hakemli yayınlarla belgelenmiş olması ve doğrudan pratik etki yaratma potansiyeli gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen bilim insanı, 100 bin dolarlık desteğin sahibi olacak.

Ödülün seçici kurulunda, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. F. Nur Baran Aksakal, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Departmanı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zehra Büyüktuncel, Küresel Asya Kadın Sağlığı Merkezi Kıdemli Danışmanı Kurucu Direktör (eski), Klinik Beslenme Araştırma Merkezi Prof. Dr. Jeya Kumar Henry, Newcastle Üniversitesi İnsan Beslenmesi Fahri Profesörü ve İnsan Beslenmesi Araştırma Merkezi Eski Direktörü Prof. Dr. John Mathers, Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi Beslenme Tıbbı Profesörü ve Uyku ve Sirkadiyen Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Prof. Dr. Marie-Pierre St-Onge ile Roma Universita Cattolica del Sacro Cuore Hijyen ve Halk Sağlığı Profesörü, Avrupa Komisyonu Kanser Misyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Walter Ricciardi yer alacak.