Sabit telefonlar tarihe karışıyor: Son 5 yılda 4 milyon abone kaybetti

2020-2025 döneminde genişbant kendi içinde en büyük büyümeyi gösterdi. Türkiye genelinde genişbant internet abone sahipliği 2020-2025 döneminde, yüzde 18 oranında artarak 97,4 milyona çıktı. Bunun 21 milyonu sabit, 76,4 milyonu mobil genişbant internet abonesi olarak kayıtlara geçti. Abonelik sayısına göre ilk 5 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da sırasıyla yüzde 8, yüzde 19, yüzde 20, yüzde 24 ve yüzde 27 oranında büyüme kaydetti.

Bu alanda, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,1’lik artış görüldü. Bu artışta yaklaşık yüzde 22’lik bir oranla fiber internet ve yüzde 1’lik oranla mobil internette yaşanan büyüme etkili oldu.