“Sabit Genişbant, Toptan Hat Kiralama ve Tahsisli Kapasite Hizmetlerinde İşletmeci Değişikliği”ne ilişkin taslağa göre, abonelerin operatör değişikliği süreci tamamen yeniden düzenleniyor.

Yeni operatör tarafından başlatılan işlemde aboneye kısa mesaj gönderilecek, ardından e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak onay verilecek.

Bu uygulamayla izinsiz geçişlerin ve sahte başvuruların önüne geçilmesi hedefleniyor.

SINIRLAMALAR DA GETİRİLDİ

Yeni sistemde bazı kısıtlamalar da yer alıyor. Buna göre aboneler, son 30 gün içinde operatör değişikliği yaptıysa yeniden başvuru gerçekleştiremeyecek.

Ayrıca bir yıl içinde en fazla dört kez operatör değiştirilebilecek.

KESİN SÜRELER BELİRLENDİ

Düzenlemeyle birlikte operatör değişikliği sürecinde ilk kez net süreler tanımlandı. Mevcut operatör, başvuruyu 48 saat içinde onaylamak ya da gerekçesiyle reddetmek zorunda olacak.

Yeni operatör ise 7 gün içinde işlemi tamamlayacak.

Başvurunun 7 iş günü içinde sisteme girilmesi gerekecek, sürelerin aşılması halinde işlem otomatik olarak iptal edilecek.

KESİNTİSİZ İNTERNET HEDEFİ

Yeni uygulamayla birlikte kullanıcıların operatör değiştirirken internet kesintisi yaşamaması planlanıyor.

Geçiş süreci tamamlanana kadar mevcut sağlayıcı hizmet vermeye devam edecek, ardından yeni operatör devreye girecek.

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de mevcut operatörlerin rolüne ilişkin oldu. Buna göre eski hizmet sağlayıcılar, aboneleri kararlarından vazgeçirmek için iletişime geçemeyecek. Başvurular yalnızca teknik ve idari gerekçelerle reddedilebilecek, keyfi engellemelerin önüne geçilecek.

1 HAZİRAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni sistemin 1 Haziran 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Düzenlemeyle birlikte sektörde rekabetin artması, hizmet kalitesinin yükselmesi ve abonelerin daha kolay operatör değiştirebilmesi bekleniyor.