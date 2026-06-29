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Kaynak: AA

26 Haziran’da okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatili hareketliliği, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda tarihi bir yoğunluğa neden oldu.

Yaz sezonunun güçlü seyahat talebi, İstanbul’un turizmdeki yüksek çekim gücü ve artan yolcu hareketliliğiyle birleşerek havalimanı tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yoğun havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 28 Haziran Pazar günü yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek günlük performansına geldi. Gün boyunca toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken, 165 bin 473 yolcu sayısına geldi.