İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen çok sayıda uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Kentte etkili olan ve bazı yerlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava koşulları uçuş trafiğini de etkiledi.



UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI, YÖNLENDİRMELER YAPILDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar yakıt durumu nedeniyle çevre havalimanlarına yönlendirildi. Pegasus ve AJet hava yollarına ait çok sayıda uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.



KISITLAMA KARARI: İPTALLER SÜRECEK

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, bugün ve yarın sefer kısıtlaması kararı alındığı belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde yaşanan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Mart ile 30 Mart tarihlerinde uçuş iptalleri yapılacaktır. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili hava yolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." bilgisine yer verildi.



TERMİNALDE YOĞUNLUK: UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İptal haberlerini alan yolcular, bilet işlemlerini güncellemek ve bilgi almak için bankolara akın etti. Özellikle iç hatlar terminalinde yoğun kalabalık gözlenirken, seferleri iptal olan yolcular saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı. Havalimanında adeta mahsur kalan yolcuların uzun süre kuyrukta beklediği anlar ise kameralara yansıdı.

Hava tahmin raporlarına göre olumsuz şartların ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Havayolu şirketleri tarafından meteorolojik seyre göre iptal ve gecikmelerin sonraki günlerde de devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunulurken; seyahat edecek vatandaşların havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını mobil uygulamalar üzerinden kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

AJET: 51 SEFER İPTAL EDİLDİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 51 seferin iptal edildiğini duyurdu.



PEGASUS: 76 SEFER KARŞILIKLI İPTAL

Pegasus Hava Yolları da yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.