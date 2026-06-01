Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin son gününde havalimanında toplam 894 iniş ve kalkışın gerçekleştiği belirtildi.

Bu rakam, havalimanının faaliyete geçtiği günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek uçuş hareketi olarak tarihe geçti.

Bayram süresince yaşanan yoğunluk, HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmesi (ISG) arasında sağlanan koordinasyon sayesinde sorunsuz biçimde yönetildi. Operasyonel süreçlerin kesintisiz yürütülmesi için kapsamlı planlamalar ve titiz çalışmalar gerçekleştirildi.

Hava trafik kontrolü, apron faaliyetleri, teknik sistemlerin işletimi ve hava sahası güvenliği gibi kritik alanlar HEAŞ tarafından etkin şekilde koordine edilirken, terminal operasyonları kapsamında güvenlik, temizlik, yolcu yönlendirme ve konfor hizmetleri ISG ekipleri tarafından günün her saatinde sürdürüldü.

Bu sayede bayram dönemindeki yoğun yolcu ve uçuş trafiği herhangi bir aksaklık yaşanmadan başarıyla tamamlandı.

Elde edilen rekor, havalimanının artan talebi karşılayabilen kapasitesini ortaya koyarken, aynı zamanda stratejik önemini ve güçlü teknolojik altyapısını bir kez daha gözler önüne serdi.