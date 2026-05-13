İstanbul Sabiha Gökçen (ISG)'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından 2026 yılı mart ayı ve ilk çeyreğine ilişkin hava trafiği raporu paylaşıldı.

Buna göre, Avrupa genelinde hava trafiği, bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 oranında büyüdü ve ISG Uluslararası Havalimanı, bu büyümenin öncüleri arasında konumlandı.

ISG, geçen yıla kıyasla ilk çeyrekte yüzde 12,4 artışla Avrupa'daki hızlı büyüyen havalimanları kategorisinde zirveye yerleşti.

Yılın ilk iki ayında kaydedilen çift haneli büyüme oranlarının ardından ISG, mart ayında da bu ivmesini korudu.

Avrupa havalimanları genelinde Majors grubu içerisinde İstanbul'da bulunan havacılık merkezlerini Avrupa'nın diğer önemli merkezleri Londra LHR (yüzde 46,9), Barselona BCN (yüzde 5,4) ve Madrid MAD (yüzde 4,2) oranında trafik artışlarıyla takip etti.

Rapordaki 2026 yılı güncel verilerine göre, ISG, yıllık 40 milyon üzeri yolcu kapasitesine sahip "Majör Havalimanları" kategorisinde Avrupa'nın yüksek büyüme oranı kaydeden limanları arasında konumlandı.

Geçen yılı 48,4 milyon yolcuyla rekor seviyede tamamlayan ISG, 2026 yılına güçlü bir giriş yaparak genişledi.