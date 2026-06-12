Kaynak: AA

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası finallerinde boy gösterecek olmasının tüm ülkede büyük bir sevinç yarattığı belirtildi.

Bu tarihi başarıya ortak olmak isteyen HEAŞ, havalimanının en ikonik yapılarından biri olan hava trafik kontrol kulesini turnuva boyunca milli maç günlerinde kırmızı-beyaz renklerle aydınlatma kararı aldı. İstanbul semalarında görsel bir şölen sunacak olan bu özel ışıklandırmanın, havacılık camiasının "Bizim Çocuklar"a olan inancını ve desteğini simgelemesi hedefleniyor.

"DUALARIMIZ VE KALBİMİZ MİLLİ TAKIMIMIZLA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, A Milli Futbol Takımı'nın uzun bir aradan sonra elde ettiği bu başarının toplumun her kesiminde çok büyük bir motivasyon ve tarif edilemez bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Kacır, anlamlı projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"HEAŞ ailesi olarak, ülkemizin dört bir yanını saran bu büyük heyecana ortak olmak istedik. Günde binlerce misafiri ağırladığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'mızın kalbi olan hava trafik kontrol kulesini kırmızı-beyaz renklerle donatarak, millilerimizin arkasındaki dev desteği gökyüzüne çıkarmak istedik. İnanıyoruz ki 'Bizim Çocuklar' bu turnuvada da tarih yazmaya devam edecek. Dualarımız ve kalbimiz milli takımımızla."