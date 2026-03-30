Dün İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferlerde aksaklıklar gerçekleşmişti.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 51 uçak, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere başka havalimanlarına yönlendirilmişti.
AJet ve Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerini iptal etmişti.
Sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin normale dönmesinin sonrasında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş operasyonu normale döndü.
Yağış ise kentin çeşitli noktalarında devam ediyor.