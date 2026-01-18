İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın yapılacak uçuşlarda yüzde 15 kapasite azaltımına gidildi.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde yaşanan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak 2026 ile 19 Ocak 2026 tarihlerinde gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidileceğini duyurdu.

Açıklamada uçuşlarına ilişkin güncel bilgilerin, ilgili havayolu şirketlerinin resmî internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önerildi.

İSTANBUL'DA KAÇ YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji uzmanları kar yağışının gece saatlerinde de devam edeceğini ifade ederek yarın öğle saatlerine havanın ısınacağını duyurdu.