Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar'ın katılımıyla Atina'da düzenlenen basın toplantısında, şirketin son yıllarda imza attığı stratejik yatırımlar, küresel yapı malzemeleri oyuncusuna dönüşme süreci ve gelecek yatırımlarına ilişkin vizyonu açıkladı.

Toplantıda aktarılan bilgiye göre, Çimsa, kararlı büyümesine devam ederken, dünyanın 3 farklı kıtasındaki üretim tesislerinde 15 milletten 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Çimsa'nın büyüme yolculuğunun merkezinde ise Türkiye de bulunuyor.

Çimsa, aynı çatı altında gri, beyaz ve kalsiyum alüminat çimento (CAC) üretimi gerçekleştirebilen önemli bir tesis konumunda bulunan Mersin fabrikası başta olmak üzere Türkiye'deki tesislerinden dünyada 80'e yakın ülkeye ihracat yapıyor.

Şirket aynı zamanda İspanya, İrlanda ve ABD'deki tesisleriyle dünyanın rekabetçi pazarlarında lokal üretici olarak faaliyet gösteriyor.

Basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, 2019 sonunda yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde olan satışlarını 2025 sonunda 1,1 milyar dolara taşıdıklarını anlattı.

Zenar, cirolarını 6 yılda dolar bazında neredeyse 4 katına çıkardıklarına işaret ederek, aynı dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi karlarını (FAVÖK) 55 milyon dolardan 200 milyon doları aşan bir seviyeye yükselttiklerini belirtti.

Çimsa'nın 2030 yol haritası kapsamında hedefinin ciroyu 2,5 milyar dolara ulaştırmak olduğunu vurgulayan Zenar, şunları kaydetti:

"Büyüme stratejileriyle uyumlu gördüğümüz satın almalar konusunda 'iştahlı' olacağız. 2024 yılında tamamlanan Mannok alımıyla Sabancı Topluluğu tarihinin en büyük yurt dışı satın alımını yaptık. Önümüzdeki dönem için de yeni yatırım fırsatlarını her zaman takip ediyoruz. Burada en büyük kriterimiz, bizim stratejimizle uyumlu olması. Türkiye, Avrupa ve ABD yeni yatırımlar için odaklandığımız bölgeler."

Zenar, özellikle Avrupa ve ABD'de yaptıkları yatırımlarla ölçeklenebilir büyümenin izinde olduklarına işaret ederek, küresel marka olmanın yolunun sadece ihracat odaklı düşünmeyip, yurt dışındaki varlığın da güçlendirilmesinden geçtiğini söyledi.