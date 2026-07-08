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Kaynak: AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kantarcı’nın öncelikleri arasında müşteri deneyimini geliştirmek, omni-channel yapıyı güçlendirmek, yapay zeka destekli dijitalleşmeyi hızlandırmak ve markanın sürdürülebilir büyüme stratejisini yeni nesil perakende anlayışıyla desteklemek yer alıyor.

25 YILI AŞAN DENEYİM

Koç Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunu olan Öget Kantarcı, 25 yılı aşkın kariyeri boyunca otomotiv, telekomünikasyon, e-ticaret, dijital ticaret ve danışmanlık alanlarında önemli görevler üstlendi.

Kariyerine Peugeot Otomotiv’de başlayan Kantarcı, Turkcell’de satış, operasyon ve e-ticaret alanlarında yöneticilik yaptı. Daha sonra Otto Group Türkiye bünyesinde Limango, Arabulvar ve OGLI markalarının ticari stratejilerine liderlik etti.

EBAY VE ULUSLARARASI DENEYİM ÖNE ÇIKIYOR

2014 yılında eBay Türkiye’ye katılan Kantarcı, burada önce Ticari Direktör, ardından Türkiye ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Ülke Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte şirketin büyüme stratejileri ve dijital operasyonlarında aktif rol oynadı.

2023-2025 yılları arasında PwC Türkiye’de Kıdemli Danışman olarak çalışan Kantarcı, dijital dönüşüm, e-ticaret ve yapay zeka alanlarında birçok projeye imza attı.

SON GÖREV YERİ KUVEYT OLDU

Kantarcı, son olarak Alghanim Industries bünyesindeki Xcite Kuwait’te Kıdemli Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu görevinde omni-channel operasyonlar, bölgesel büyüme ve yapay zeka destekli dijital dönüşüm projelerini yönetti.

Yeni dönemde Kantarcı’nın liderliğinde Teknosa’nın dijitalleşme ve büyüme stratejilerinde önemli adımlar atılması bekleniyor.