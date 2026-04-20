Sabancı Holding, Akçansa Çimento’daki yüzde 39,72 oranındaki payının satışı için Alman ortağı Heidelberg Materials ile el sıkıştı. Toplam 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden gerçekleşen bu hamleyle birlikte, Sabancı Holding çimento sektöründeki bu dev iştirakinden tamamen çekiliyor.

"ÖN ALIM" HAKKI KULLANILDI

Süreç aslında Ocak ayında üçüncü bir tarafın Sabancı’ya teklif vermesiyle başlamıştı. Ancak mevcut ortak Heidelberg Materials, sözleşmeden doğan "ön alım hakkını" kullanarak bu teklifi eşitledi ve Sabancı’nın paylarını kendisi satın almaya karar verdi.

Satış Bedeli: 1,1 milyar dolarlık (yaklaşık 49,3 milyar TL) toplam şirket değeri baz alınarak hesaplanacak.

Pay Miktarı: 76 milyon TL nominal değerli hisse devredilecek.

Sabancı’nın Payı: İşlem sonunda Sabancı Holding’in Akçansa’da hiçbir hissesi kalmayacak.

KAP’a yapılan açıklamada, devir işlemlerinin borç ve nakit düzeltmelerine tabi olacağı belirtildi. Satışın resmiyet kazanması için Rekabet Kurumu’nun onayı ve yasal prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.