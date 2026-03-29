Miami Açık tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka, Coco Gauff’u 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. ABD’nin Miami kentinde oynanan ve 2 saat 9 dakika süren mücadelede Sabalenka, rakibini 6-2, 4-6 ve 6-3’lük setlerle geçti.

Dünya 1 numarası olan Sabalenka, bu zaferle turnuvada üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. Belaruslu tenisçi ayrıca aynı yıl içinde Indian Wells ve Miami Open’ı kazanarak “sunshine double” yapma başarısı gösterdi.

Sabalenka, bu başarıyı daha önce 2022’de elde eden Iga Swiatek’ten sonra bunu başaran ilk isim oldu. Ayrıca Steffi Graf, Kim Clijsters ve Victoria Azarenka gibi isimlerin ardından bu başarıya ulaşan 5. kadın tenisçi olarak tarihe geçti.