Paris’te devam eden turnuvanın altıncı gününde korta çıkan 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Avustralyalı Daria Kasatkina’yı 6-0 ve 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz yıl final oynayan Sabalenka, son 16 turunda Japon raket Naomi Osaka (16) ile eşleşti.

Turnuvanın son şampiyonu ABD’li Coco Gauff (4), Avusturyalı Anastasia Potapova (28) karşısında 6-4, 6-7 ve 4-6’lık setlerle 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

ABD’li tenisçi Amanda Anisimova (6) da Fransız rakibi Diane Parry’ye 6-3, 4-6 ve 7-6’lık setlerle 2-1 mağlup olarak elendi.