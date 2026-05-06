Sabahın ilk ışıklarında yol çıktılar: Hayallerini ağaca astılar

Baharın müjdecisi Hıdırellez, Süleymanpaşa sahilinde yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Katılımcılar dilek kağıtlarını Marmara Denizi’ne bırakarak baharın gelişini coşku ve eğlenceyle kutladı.

Tekirdağ Valiliği himayesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, deniz kıyısında Hıdırellez etkinliği düzenlendi.

Sabahın ilk ışıklarıyla, yaklaşık 5 bin kişi sahilde kurulan masalarda kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından katılımcılar, yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını Marmara Denizi'ne bırakıp dua etti.

Sahilde kuma dileklerini çizenler ise davul ve klarnet eşliğinde dans edip eğlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Günün ilk ışıklarıyla birlikte 5 bin kişi kahvaltımızı yaptık. Dolduk, taştık.

Seneye inşallah kahvaltı programını güzel bir havaya denk getirip, 10 bin kişilik yapmayı düşünüyoruz. Boydan boya bütün sahili donatıp, vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
