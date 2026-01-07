Yeniçağ Gazetesi
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Kış aylarında güneş ışığından yeterince yararlanılamaması, D vitamini eksikliğini yaygın bir sağlık sorununa dönüştürüyor. Halsizlikten bağışıklık zayıflığına kadar pek çok belirti, bu eksikliğin işareti olabilir.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

D vitamini, kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve kas fonksiyonları için vazgeçilmez bir vitamindir. Vücut, güneş ışığı sayesinde D vitamininin büyük kısmını kendisi üretiyor.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Ancak kış aylarında güneşten yeterince yararlanamama, kapalı alanlarda fazla zaman geçirme gibi nedenlerle eksiklik yaygınlaşıyor.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Türkiye'de yetişkinlerde D vitamini eksikliği oranı oldukça yüksek; çeşitli çalışmalar yüzde 50-60'lar civarında prevalans gösteriyor.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

YAYGIN BELİRTİLER

D vitamini eksikliği çoğu zaman sessiz ilerler, ancak şu belirtiler görülebilir:

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

• Kronik yorgunluk ve halsizlik

• Kas, kemik ve eklem ağrıları

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

• Kas krampları ve güçsüzlük

• Sık enfeksiyon geçirme (bağışıklık düşüklüğü)

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

• Saç dökülmesi

• Depresyon veya ruh hali değişiklikleri

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

• Baş ağrısı, uyku sorunları

• Çocuklarda büyüme geriliği

Bu belirtiler başka hastalıklarla karışabileceği için kan testiyle teşhis konulmalıdır.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

DOĞAL KAYNAKLAR

En etkili kaynak güneş! Haftada 2-3 kez kol, bacak ve yüzü 15-30 dakika güneşe maruz bırakmak yeterli olabilir.

Besinlerden ise:

• Yağlı balıklar (somon, ton balığı, palamut)

• Yumurta sarısı

• Mantar

• Zenginleştirilmiş süt ürünleri

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

TEDAVİ VE TAKVİYE

Eksiklik tespit edilirse doktor kontrolünde takviye alınmalıdır. Bilinçsiz yüksek dozlar hiperkalsemi (kanda kalsiyum artışı), bulantı, böbrek taşı gibi sorunlara yol açabilir.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Soğuk havalarda kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, vücudun başlıca D vitamini kaynağı olan güneşten yeterince faydalanamamasına yol açıyor.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Bu durum, özellikle kış döneminde D vitamini eksikliğinin daha sık rastlanmasına neden oluyor. Halsizlikten bağışıklık düşüklüğüne uzanan birçok belirtinin D vitamini eksikliğiyle bağlantılı olabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nilufar İmanlı, eksiklik ve bilinçsiz kullanım konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Uzm. Dr. İmanlı, D vitamininin vücut için vazgeçilmez bir hormon olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: "D Vitamini eksikliği her zaman belirgin şikâyetlerle ortaya çıkmaz.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Sabahları yorgun uyanma, kas ve eklem ağrıları, kas krampları, sık geçirilen viral enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların ağır seyretmesi D vitamin eksikliğinin habercisi olabilir."Uzm. Dr. İmanlı, D vitamini eksikliğinin ayrıca duygu durum değişiklikleri ve depresif ruh hali yaratabileceğine dikkat çekti.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

EN ETKİLİ KAYNAĞI GÜNEŞ

Uzm. Dr. İmanlı, D vitamininin en güçlü kaynağının güneş olduğunu ifade ederek, "Bunun yanında somon, ton balığı, palamut, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri de besin yoluyla destek sağlayabilir" diye konuştu.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR

D vitamininin kontrolsüz kullanımının ciddi riskler doğurabileceğini belirten Uzm. Dr. İmanlı, "Aşırı D vitamini alımı kanda kalsiyum birikmesine, yani hiperkalsemiye neden olabilir. Bu durumda bulantı, kusma, karın ağrısı ve böbrek taşı gibi problemler görülebilir" uyarısında bulundu.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

HEKİM KONTROLÜNDE TEDAVİ YAPILMALI

D vitamini takviyesine başlamadan önce mutlaka kan seviyesinin ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. İmanlı, şu uyarıları yaptı: "Kandaki düzeye göre uygun tedavi hekim tarafından planlanmalıdır. D vitamini yağda eriyen bir vitamindir, bu nedenle yağlı besinlerle birlikte alınması emilimini artırır. D vitamini yalnızca bir vitamin değildir.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Aslında vücudumuzda üretilen en önemli hormonlardan biridir. Bu nedenle eksikliği mutlaka tedavi edilmelidir. Ancak tedavi mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır" diye konuştu.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Kışın güneş eksikliği D vitamini düzeyini düşürüyor; yorgunluk, kas ağrısı, sık enfeksiyon ve depresyon gibi belirtiler verebiliyor. En iyi kaynak güneş olsa da bilinçsiz takviye böbrek taşı ve hiperkalsemi riski taşıyor.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

Tedavi mutlaka doktor kontrolünde yapılmalı.

Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 21
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 22
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 23
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 24
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 25
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 26
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 27
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 28
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 29
Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin - Resim: 30
