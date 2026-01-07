Sabah yorgun uyanıyorsanız dikkat: D vitamini eksikliğini asla ihmal etmeyin

EN ETKİLİ KAYNAĞI GÜNEŞ

Uzm. Dr. İmanlı, D vitamininin en güçlü kaynağının güneş olduğunu ifade ederek, "Bunun yanında somon, ton balığı, palamut, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri de besin yoluyla destek sağlayabilir" diye konuştu.