Anasayfa Yaşam Sabah uyanmayı kolaylaştıran 7 basit yöntem

Sabah uyanmayı kolaylaştıran 7 basit yöntem

Sabah uyanmak birçok kişi için günün en zor anı. Ancak alarm alışkanlıklarından ışık kullanımına kadar bazı basit yöntemlerle güne daha kolay ve enerjik başlamak mümkün.

Alarmı Uzak Bir Yere Koy

Yatakta elini uzatıp kapatamıyorsan, mecbur kalkıyorsun.
En klasik ama en etkili yöntem.

Uyandığın Anda Telefonu Elleme

Bildirimlere dalınca tekrar uyku moduna giriliyor.
Önce kalk, sonra ekran.

Perdeyi Aç ya da Gün Işığı Yak

Işık, beynin “uyku bitti” sinyalini almasını sağlıyor.
Karanlık odada uyanmak işi zorlaştırıyor.

Alarm Sesini Değiştir

Her sabah aynı alarm beyin tarafından yok sayılıyor.
Daha farklı, dikkat çeken bir ses işe yarıyor.

Kalkar Kalkmaz Yüzünü Yıka

Soğuk su kısa sürede kendine getiriyor.
“Biraz daha yatayım” hissini kırıyor.

Uyanınca Yapacağın Küçük Bir Şey Planla

Kahve, müzik, kısa bir video…
Sabahı beklenir kılan minicik bir ödül.

Ertele Tuşunu Abartma

Her erteleme, vücudu daha da sersemletiyor.
5 dakika yerine direkt kalkmak daha az yıpratıcı.

