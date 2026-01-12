Sabah uyanmayı kolaylaştıran 7 basit yöntem

Alarmı Uzak Bir Yere Koy
Yatakta elini uzatıp kapatamıyorsan, mecbur kalkıyorsun.
En klasik ama en etkili yöntem.
Bildirimlere dalınca tekrar uyku moduna giriliyor.
Önce kalk, sonra ekran.
Işık, beynin “uyku bitti” sinyalini almasını sağlıyor.
Karanlık odada uyanmak işi zorlaştırıyor.
Her sabah aynı alarm beyin tarafından yok sayılıyor.
Daha farklı, dikkat çeken bir ses işe yarıyor.
Soğuk su kısa sürede kendine getiriyor.
“Biraz daha yatayım” hissini kırıyor.
Kahve, müzik, kısa bir video…
Sabahı beklenir kılan minicik bir ödül.
Her erteleme, vücudu daha da sersemletiyor.
5 dakika yerine direkt kalkmak daha az yıpratıcı.