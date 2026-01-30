Yıllar geçmesine rağmen Melike Öcalan, formunu ve güzelliğini hiç yitirmedi.
‘Sabah Şekeri’ Melike Öcalan’ın sırrı ortaya çıktı: Nasıl fit kaldığını açıkladı: 2000'lerin güzeli Nişantaşı’nda görüntülendi
2000’li yılların sevilen yüzlerinden biri olan ve özellikle Vatan Şaşmaz ile birlikte sunduğu programla akıllarda yer eden Sabah Şekeri Melike Öcalan, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Öcalan, fit fiziğinin sırrını paylaştı.
Küçük çaplı estetik müdahaleler yüzünde bazı değişiklikler yaratsa da, Öcalan adeta gençlik iksiri almışçasına zarif ve fit görünümüyle dikkat çekiyor.
Oyuncu ve sunucu Melike Öcalan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
Fit görüntüsüyle göz dolduran Öcalan, “Aslında halen istediğim kiloda değilim. 7-8 kilo verdim. 4-5 kilo daha vereceğim. Tavsiye gibi algılanmasın ama 1.5 öğün yiyorum.
Zamanında uzmandan destek aldım, şimdi vücudumu tanıyorum. Yaz-kış yüzüyorum” dedi. “Açık hava yürüyüşü seviyorum onun dışında spora ısınamadım” diye konuştu.
Melike Öcalan kimdir?
Melike Öcalan, 19 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk sunucu, oyuncu ve yapımcıdır. Kariyerine çok küçük yaşlarda başlayan Öcalan, 3 yaşında Yurdaer Doğulu Sanat Merkezi'nde bale eğitimine başladı.
Aynı dönemde reklam teklifleri aldı ve ilk reklamı "Evin yağı" oldu. Rama margarin reklamlarında 4 yıl boyunca yer aldı, toplamda 100'e yakın başrol reklam filminde oynadı.
12 yaşında çocuk defilelerinde sunuculuğa başladı ve "Türkiye'nin en genç sunucusu" ünvanını aldı.
17 yaşında kendi hazırladığı programları sunmaya başladı. Kariyerinin en bilinen dönemi, 2000'li yıllarda Vatan Şaşmaz ile birlikte sunduğu Sabah Şekeri (veya Sabah Keyfi) programı oldu.
Bu programla geniş kitlelerce tanındı ve "Sabah Şekeri Melike" olarak hafızalara kazındı.Ayrıca çeşitli televizyon kanallarında (Genç TV, Kanal 6, ATV, Show TV, TGRT gibi) sabah programları, magazin ve müzik programları sundu.
Dizilerde ve filmlerde de rol aldı; örneğin Üvey Baba, Erguvan Yılları, Doktorlar, Kelebek Çıkmazı, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam gibi yapımlarda oynadı.
Tiyatroda da sahne aldı (örneğin Haldun Dormen müzikali).Özel hayatında 1997'de şarkıcı Suat Suna ile evlendi, 2008'de boşandı. Anne tarafı Arnavut, baba tarafı Boşnak kökenlidir.
Babası Muammer Öcalan, dönemin tanınmış organizatörlerindendi.
Yaşadığı çarpıcı polemikler
Melike Öcalan'ın en bilinen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran polemik, ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı olaydır. Bir ödül töreninde veya programda Erbil, Öcalan'a hitaben "Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyor ama sana değdiremedim" tarzında cinsel ima içeren sözler sarf etti.
Bu sözler büyük tepki çekti, cinsiyetçi ve tacizvari bulunduğu için sosyal medyada ve magazinde yoğun eleştiri aldı. Melike Öcalan da bu duruma tepki gösterdi ve olay gündem oldu. (Bu olay yaklaşık 2020-2022 civarında yaşanmıştı ve hâlâ ara sıra hatırlatılıyor.)
Bunun dışında kariyeri boyunca büyük çaplı başka skandal veya sürekli polemikli olaylara rastlanmıyor; genellikle sabah programları ve fit görüntüsüyle olumlu haberlerde yer alıyor.