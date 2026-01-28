Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde korkunç bir cinayet meydana geldi. İddiaya göre, sabah namazını kılmak için mahalle camisine giden H.M., camide boğazı kesilerek öldürüldü.

İBADETHANEDE BOĞAZINI KESTİ

Karar'da yer alan habere göre, korkunç olay sabahın ilk saatlerinde yaşandı. Camide kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında görevli olduğu ifade edilen ve denetimli serbestlikten faydalanan bir şahıs, ibadet için gelen H.M.'ye bıçakla saldırdı.

Saldırhan, H.M.'nin boğazını kesti. Talihsiz adam olay yerinde kanlar içinde kalarak yaşamını yitirirken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

TANIŞIKLIK YOK, HUSUMET YOK: SEBEPSİZ VAHŞET

Mahallede büyük infiale sebep olan olaydan sonra konunun ayrıntıları ortaya çıktı. İddiaya göre, saldırgan ile maktul H.M. arasında herhangi bir tanışıklık, alacak-verecek meselesi veya geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığı ifade edildi. Saldırının tamamen rastgele gerçekleştirilmiş olması, olayın vahametini artırdı.

OUTLET YOLUNDA YAKALANDI

Vahşetten sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, kaçan şahsı Susurluk Outlet mevkiindeki yol üzerinde kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının sorgusu devam ederken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılıd. Yeniköy Mahallesi sakinleri, denetimli serbestlikle bırakılan bir şahsın cami gibi bir yerde görevlendirilmesine ve yaşanan güvenlik zafiyetine tepki gösterdi.