Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı

Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 15 kişi yaralandı. Olayla ilgili bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 1

Bursa’nın Gemlik ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 2

Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. 16 BCK 55 plakalı otomobil ile otomotiv parçası üretimi yapan fabrikanın işçilerini taşıyan 16 S 9325 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 3

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü, yol kenarındaki araziye devrilip, yan durdu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 4

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 5

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 7
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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 8
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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 9
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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 10
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Sabah mesaisine giderken kabusu yaşadılar: Çok sayıda işçi yaralandı - Resim: 11
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