İstanbul’da yaşayan 45 yaşındaki bir kadın, sabah uyandığında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Üst arka bölgedeki üçlü kaplama dişleri yerinde yoktu. İlk aklına gelen “Yuttum mu acaba?” sorusu oldu. Panik içinde internette araştırma yaptı fakat hastanede çekilen röntgen filmi beklenmedik gerçeği gün yüzüne çıkardı.

SABAH UYANDIĞINDA DİŞLERİ YOKTU

"ÜÇLÜ KAPLAMA DİŞİ AKCİĞERİNE KAÇTI"

Kadının üst arka bölgedeki üçlü kaplama dişi akciğerine kaçmıştı. Sabah dişlerinin yerinde olmadığını fark eden hasta acilen hastaneye gitti. Röntgende dişlerin akciğerde olduğu tespit edildi. Hasta şanslıydı; soluk borusu tamamen tıkanabilirdi. Diş bronkoskopi ile çıkarıldı.

"ERİŞKİNLERDE NADİR AMA TEHLİKELİ"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Alpay, akciğer filminde üç dişten oluşan kaplama köprüsünün aspire edildiğini fark ettiklerini ve hastayı hemen yatırdıklarını belirtti. Sabah uyandığında dişlerinin ağzında olmadığını gören hastanın “Acaba yuttum mu?” diye düşündüğünü ifade eden Alpay, bu tür vakalarda genellikle mideye kaçma olasılığının daha yüksek olduğunu vurguladı.

TRT Haber’e konuşan Prof. Dr. Levent Alpay’ın açıklamaları şöyle:

"Çekilen akciğer filminde kaplama dişin üç dişten oluşan kısmının aspire edildiğini görerek hastamızı hemen yatırdık. Sabah uyandığında dişlerinin ağzında olmadığını gören hasta, “Acaba yuttum mu?” diye düşündü. Genelde bu tür durumlarda yutma söz konusu olur. Oldukça nadir rastlanan bir durumdur. Bu tür vakaları genelde çocukluk çağında görürüz; erişkinlerde ise nadir görülür. Nefes borusunu tıkayabilir, hastanın hayatını tehdit edecek ciddi problemler oluşturabilir. Bu nedenle hastalara acil müdahale gerekir."

Alpay, kaplama dişi olanlara şu uyarılarda bulundu: "Bazen bu kaplamalar gevşer, telleri kırılabilir. Bu durumda aspirasyon ya da mideye kaçma riski artar. Bu yüzden kaplama dişi olanların diş hekimi kontrollerini zamanında yaptırmaları öneriliyor."