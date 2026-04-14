Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
İstanbul 13°
Anasayfa Yaşam Sabah ışıltısı öğlene neden sönüyor? Ofis havasının gizli etkisi

Sabah aynaya baktığınızda ışıldayan bir cilt ve hacimli saçlarla güne başlıyorsunuz… Peki ya birkaç saat sonra ofisteki yansımanız? Solgun bir cilt, sönmüş saçlar ve yorgun bir ifade. Bu durum size tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz.

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan “Ofis Havası Teorisi”, çalışma ortamlarının dış görünüşümüz üzerindeki etkilerini yeniden gündeme taşıyor.

Modern ofislerin parlak ışıkları altında geçen saatler, sabahki enerjik görünümünüzü adeta silip süpürüyor olabilir. Özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu teori, artık basit bir gözlem olmanın ötesine geçerek bilimsel bir tartışmanın parçası haline geldi.

Bu konunun popülerleşmesinde içerik üreticisi Noa Donlan önemli bir rol oynuyor. Donlan’ın paylaşımlarında dile getirdiği deneyim—ofise geldikten kısa süre sonra cildin kuruması ve saçların cansızlaşması—aslında birçok çalışanın ortak sorunu. Bu da bireysel bir şikayetin, kolektif bir farkındalığa dönüşmesini sağladı.

Uzmanlara göre bu durum, tıpta “Hasta Bina Sendromu” olarak bilinen tabloyla büyük benzerlik gösteriyor. Mikrobiyolog Primrose Freestone, özellikle kapalı ve klimalı ortamlarda uzun süre vakit geçiren kişilerde bu sendromun yaygın olduğunu belirtiyor.

Üstelik etkiler yalnızca estetik değil; baş ağrısı, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve burun akıntısı gibi belirtiler de tabloya eşlik edebiliyor. İlginç olan ise, ofis ortamından uzaklaştığınızda bu şikayetlerin hızla azalması.

Peki bu değişimin arkasında ne var? En büyük etkenlerden biri, iklimlendirme sistemleri. Yazın serinleten, kışın ısıtan klimalar, aynı zamanda ortamın nemini ciddi ölçüde düşürüyor.

Dermatolog Catherine Chang, düşük nem seviyesinin ciltteki su kaybını artırdığını ve bunun da ince çizgileri daha belirgin hale getirdiğini ifade ediyor. Kısacası, gün içinde yaşanan o “çöküş” hissi, cilt bariyerinin zayıflamasıyla doğrudan bağlantılı.

Buna bir de şehir yaşamının hava kirliliği ve kimyasal maruziyeti eklendiğinde, cilt daha da savunmasız hale geliyor. Gözeneklerin tıkanması, ton eşitsizlikleri ve hassasiyet artışı kaçınılmaz oluyor. Özellikle egzama gibi cilt problemlerine yatkın kişiler için bu koşullar çok daha zorlayıcı.

İyi haber şu ki, bu etkilere karşı tamamen çaresiz değilsiniz. Uzmanlar, ofis ortamının kurutucu etkisini azaltmak için bazı basit ama etkili öneriler sunuyor: Masanızda küçük bir nemlendirici bulundurmak, gün içinde nemlendirici ürünleri tazelemek ve bakım rutininize hyaluronik asit gibi su tutma kapasitesi yüksek içerikler eklemek, cildinizi gün boyu daha dengeli tutmanıza yardımcı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
