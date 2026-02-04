Yeniçağ Gazetesi
Saba Tümer’in Ufuk Beydemir yorumu gündem oldu: Stüdyoda kahkahalar yükseldi

Ünlü oyuncu Filiz Yazıcı ile olan evliliğini geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir kararla sonlandıran şarkıcı Ufuk Beydemir, Saba Tümer’in programına konuk oldu. Programda yaşanan “hanım” diyaloğu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Saba Tümer’in Ufuk Beydemir yorumu gündem oldu: Stüdyoda kahkahalar yükseldi - Resim: 1

2022 yılında Roma ve İstanbul’da yapılan masalsı düğünlerle evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti, 2025 yılının Ekim ayında herhangi bir açıklama yapmadan yollarını ayırdı.

Saba Tümer’in Ufuk Beydemir yorumu gündem oldu: Stüdyoda kahkahalar yükseldi - Resim: 2

Ayrılığın ardından hem özel hayatı hem de müzik projeleriyle adından söz ettiren Beydemir, eski eşine yazdığı şarkıyla da uzun süre konuşulmuştu.

Saba Tümer’in Ufuk Beydemir yorumu gündem oldu: Stüdyoda kahkahalar yükseldi - Resim: 3

Son olarak CNBC-e ekranlarında yayınlanan Saba Tümer’in programına konuk olan Beydemir, müzik listeleri ve popüler şarkılar üzerine değerlendirmelerde bulunduğu sırada beklenmedik bir uyarıyla karşılaştı.

Saba Tümer’in Ufuk Beydemir yorumu gündem oldu: Stüdyoda kahkahalar yükseldi - Resim: 4

Program esnasında sunucuya “Saba Hanım” diye hitap eden Beydemir, Tümer’in anında müdahalesiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Saba Tümer’in Ufuk Beydemir yorumu gündem oldu: Stüdyoda kahkahalar yükseldi - Resim: 5

Saba Tümer, Beydemir’in sözünü keserek “Bana hanım deme, Saba de” ifadelerini kullandı. Bu çıkış stüdyoda eğlenceli anlara sahne olurken, ikili arasındaki samimi diyalog dikkat çekti.

Saba Tümer’in Ufuk Beydemir yorumu gündem oldu: Stüdyoda kahkahalar yükseldi - Resim: 6

Tümer’in, Beydemir’i oldukça yakışıklı bulduğunu açıkça dile getirmesi ve aralarındaki benzerliklere vurgu yapması izleyicilerin ilgisini topladı.

Saba Tümer’in Ufuk Beydemir yorumu gündem oldu: Stüdyoda kahkahalar yükseldi - Resim: 7

Programdan kesitler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar Saba Tümer’e yönelik; “resmen yürümüş”, “haklı kadın”, “çocuk aşırı yakışıklı” gibi yorumlar yaptı.

Saba Tümer’in Ufuk Beydemir yorumu gündem oldu: Stüdyoda kahkahalar yükseldi - Resim: 8

İkilinin enerjisi sosyal medyada günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

