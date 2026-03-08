Sohbet sırasında geçmişte yaşadığı bu ilginç olayı anlatan Tümer, Bayülgen’in kendisini programında çalışmaya ikna edemeyince oldukça farklı bir yöntem denediğini belirtti. Ünlü televizyoncu, Tümer’i “Allah’ın emriyle” babasından istemişti.

Tümer, yaşananları programda şu sözlerle aktardı:

“Gerçekten çok tatlı bir olaydı. Ben o dönem Show TV’de gece haberlerini sunuyordum. Okan benim programıma konuk olmuştu. Programdan sonra bana ‘Bu işten ne kadar kazanıyorsun?’ diye sordu ve birlikte çalışmayı teklif etti. Ancak ben daha önce NTV’den ayrılıp Show TV’ye geçtiğimde hem köşe yazarları hem de ailem bu kararıma çok tepki göstermişti. Bu yüzden Okan’ın teklifini hemen kabul etmedim.”

Teklife temkinli yaklaşan Tümer, Bayülgen’e önce babasını ikna etmesi gerektiğini söylediğini dile getirdi. Ünlü sunucu, o anları şöyle anlattı:

“Okan babamla tanışınca çok şaşırdı. Bir anda Fransızca konuşmaya başladılar. Ben ise ortada kalakaldım. Sonrasında Okan’la çalışmaya başladım. Yani beni babamdan ilk isteyen kişi de iş anlamında Okan olmuş oldu.”