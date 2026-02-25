Kendini “pilli bebek gibi sürekli aynı duvara çarpan” biri olarak tanımlayan Tümer, o günleri büyük bir hayal kırıklığı süreci olarak nitelendirdi. Çıkış yolunu ise yönünü değiştirmekte bulduğunu söyleyerek, “Küllerimden yeniden doğdum” sözleriyle yaşadığı dönüşümü özetledi.

Tümer, uzman psikolog Gökhan Çınar’ın YouTube’da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. İşsiz kaldığı dönemde defalarca aynı noktaya çarptığını, ancak sonunda rotasını değiştirerek kendini yeniden inşa ettiğini dile getirdi. Ona göre o süreç, hem kırılma hem de yeniden yapılanma dönemiydi.

Hayatındaki en derin yaralardan biri ise henüz 23 yaşındayken annesini kaybetmesi oldu. 52 yaşında hayata veda eden annesinin ölüm haberini aldığı geceyi unutamadığını belirten Tümer, o anı “İçime doğmuştu” sözleriyle anlattı. “Sabaha karşı kapı çaldı ve ‘kalp krizi’ dediler. Evin direği yıkıldı. Artık birinin güçlü olması gerekiyordu” diyerek yaşadığı sarsıntıyı paylaştı. Annesinin kaybıyla birlikte çocukluğunun da sona erdiğini ifade eden sunucu, yasını uzun süre içine attığını söyledi: “Güçlü görünmeye çalışırken acımı erteledim.”

Çocukluk yıllarını ise neşeli bir ev ortamında geçirdiğini belirten Tümer, babasıyla ilgili duygularını anlatırken zorlandı. “Babam vardı ama yoktu” sözleriyle ilişkisindeki eksikliği dile getirdi. Sevgi gördüğünü ancak babalık sorumluluğunun yeterince hissedilmediğini söyleyen Tümer, bu gelgitli yapının onda bir güven kırılması yarattığını ifade etti. Babasının hâlâ hayatta ve sağlıklı olduğunu da ekledi.

Gençlik yıllarındaki büyük aşkına da değinen Tümer, tamamlanmamış bir ilişkinin izlerini hâlâ taşıdığını söyledi. Acısını belli etmemek için daha fazla güldüğünü itiraf eden sunucu, “Ayaktayım imajı verdim ama içimde fırtınalar vardı” dedi. “Aslında hiç ayrılmadık” sözleriyle o ilişkiyi tanımlayan Tümer, yıllar sonra eski sevgilisini arayıp teşekkür ettiğini de açıkladı: “Hayatımın bir parçasıydı.”

Hayal kırıklıklarıyla ilgili soruya ise oldukça net bir yanıt verdi: “Şerefsiz derim. Ciğeri beş para etmeyen insanlar.”