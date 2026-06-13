Yaklaşık 11 yıl önce saatlik 28 dolar ücretle SpaceX’te sözleşmeli işçi olarak çalışmaya başlayan Hernandez, o dönemde şirketin ne iş yaptığını dahi bilmediğini söyledi. Bir arkadaşının tavsiyesiyle başvurduğunu belirten Hernandez, “SpaceX’in ne olduğunu bilmiyorum ama hadi gidelim diye düşündüm” sözleriyle işe başlama hikayesini anlattı.

10 BİN DOLARLIK HİSSE SERVETE DÖNÜŞTÜ

2015 yılında kendisine verilen 10 bin dolarlık şirket hissesini elinde tutan Hernandez, o dönem bunun büyük bir fırsat olacağını öngöremediğini ifade etti. “O zamanlar önemli bir şey gibi gelmedi” diyen Hernandez, yıllar içinde bu kararın hayatını değiştirdiğini dile getirdi.

HALKA ARZLA SERVET KATLANDI

SpaceX’in Nasdaq’ta “SPCX” koduyla işlem görmeye başlaması ve piyasa değerinin 75 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte Hernandez’in hisseleri büyük değer kazandı. Elinde yaklaşık 6 bin 500 adet hisse bulunan Hernandez’in toplam varlığı, hisse fiyatlarının 160,95 dolardan kapanmasıyla 1 milyon doların üzerine çıktı.

MİLYONER OLDU AMA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Halen Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketinde kaynakçı olarak çalışmaya devam eden Hernandez, kazandığı servete rağmen iş hayatını sürdürdüğünü belirtti. Göçmen bir aileden geldiğini ve çalışkanlığın kendisine öğretilen en önemli değer olduğunu vurgulayan Hernandez, bu kazancın hayat anlayışını değiştirmediğini söyledi.

ÇOCUKLARINA YATIRIM BİLİNCİ AŞILIYOR

Kazandığı gelirle ailesine yatırım yapan Hernandez, çocuklarına da finansal bilinç kazandırıyor. 16 yaşındaki kızının şimdiden Meta başta olmak üzere çeşitli şirketlerde hissedar olduğunu ifade etti.

ELON MUSK’A TEŞEKKÜR MESAJI

Çalışanlara hisse verilmesinin motivasyonu artırdığını belirten Hernandez, Elon Musk ile karşılaşması halinde teşekkür edeceğini söyledi. Hernandez, “O, bizim gibi insanlara da bu fırsatı sundu. Bu sadece bireylerin değil, ailelerin hayatını değiştiriyor” ifadelerini kullandı.