Saat takıntınız mı var? O hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

​SAAT TUTKUSU NE ZAMAN TAKINTIYA DÖNÜŞÜR?

​Birçok insan için kaliteli bir saat, prestij ve stilin bir parçasıdır. Ancak uzmanlar, bu ilginin ne zaman bir "takıntı" (obsesyon) haline geldiğini belirleyen ince bir çizgi olduğuna dikkat çekiyor. Eğer saatlerle olan ilişkiniz günlük işlevselliğinizi bozuyorsa, sürekli saat fiyatlarını kontrol etmekten işinize odaklanamıyorsanız veya bütçenizi aşan harcamalar yaparak kendinizi ekonomik olarak zora sokuyorsanız, bu durum bir koleksiyonerlik merakından çıkmış demektir.