YENİÇAĞ - Görüş / Arslan BULUT

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına karar verdi. Peki yatırımcıların fonlardaki parası ne olacak? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, üç ay içinde, el konulan yatırım fonlarındaki paraları sahiplerine iade edecek. Tabii fonlarda ne kalmışsa...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüphelilerin mal varlıklarını kaçırmasını önlemek için ilgili hesaplara ve varlıklara tedbir konulduğunu açıkladı.

Yatırım fonu, “Birçok yatırımcının birikimlerinin ortak bir havuzda toplanarak, hisse senedi, tahvil ve altın gibi farklı finansal araçlarda değerlendirildiği bir portföy yönetim sistemi” olarak tanımlanıyor.

Katılımevi gibi şirketler ise kişilerin banka kredisi kullanmadan ve faiz ödemeden taksitle ev, araba veya iş yeri sahibi olmasını sağlayan tasarruf finansman şirketleridir. Kurada sırası çıkana talep ettiği ev, araba veya işyeri teslim edilir. Kalan miktar taksitle ödenmeye devam edilir.

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İşte bu şirketlerin bazılarında sorunlar baş gösterince 4 Kasım 2025'te bir açıklama yapan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül, “Manipülasyon bugünlerde çok konuşulan bir durum. Biz aslında fonlara her zaman çok kıymet verdik. Manipülasyonda kullanılması bizi üzüyor. Orada mecburen bir düzenleme yapacağız. Artık bunu yapmak zorundayız. Bugüne kadar fonlara bir zarar gelmesin diye bir şeyler yapmıyorduk. Yani bu konuda biraz daha tedbirli davranıyorduk. Ama gördüğümüz şu ki geldiğimiz noktada özellikle portföy yöneticilere çok büyük sorumluluk düşüyor." demişti.

Bu konuşmanın üzerinden 10 ay geçtikten sonra Sermaye Piyasası Kurulu, söz konusu sorunlu fonları kapattı.

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SPK Başkanı Gönül, 2023 yılında da Atılım Üniversitesinde düzenlenen konferansta da şu bilgileri vermişti:

“Şirketler, büyüme, yatırım, borç ödeme, nakit akışını düzenleme gibi sebeplerle finansmana ihtiyaç duyarlar. Şirketler, gerekli fonu bankalardan ya da sermaye piyasalarından sağlayabilir. Kurul kaydındaki toplam şirket sayısı 640’dır. Bu şirketlerin 526’sı borsada işlem görmektedir. 2023 yılına bakıldığında 23 Ekim itibarıyla halka arzı tamamlanan 43 şirket, piyasadan yaklaşık 61,6 milyar TL (2,2 milyar dolar) fon sağladı.

Yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı. Şu anda 1.369 menkul kıymet yatırım fonu, 142 gayrimenkul yatırım fonu, 246 girişim sermayesi yatırım fonu, 21 borsa yatırım fonu ve 9 yabancı yatırım fonu bulunmaktadır. 47 gayrimenkul yatırım ortaklığı, 26 girişim sermayesi yatırım ortaklığı ve 9 menkul kıymet yatırım ortaklığı vardır.”

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Konu, geçen yıl, İYİ Parti grubunun verdiği araştırma önerisiyle Meclis gündemine de getirilmiş; CHP grubu adına Antalya Milletvekili Aykut Kaya, özetle şu bilgileri vermişti:

"Bugün konuştuğumuz konu milyonlarca vatandaşımızın dişinden tırnağından artırdığı birikimlerin güvenliğidir. Bakınız, Türkiye'de sermaye piyasalarına katılım rekor seviyeye ulaşmış durumda. Geçen ay itibarıyla yurt içindeki pay yatırımcı sayısı 6,4 milyona, yatırım fonu yatırımcı sayısı ise 5,6 milyona ulaşmış durumda ancak bu kalabalığın arasında 'küçük yatırımcı' dediğimiz vatandaşlarımız savunmasız bir av gibi kurtların önüne serilmekte. Nasıl mı?

Size iki tane somut örnek vermek istiyorum:

Saniyenin binde 1'i hızında işlem yapan, adına 'kolokasyon' denen sistemlerle borsanın merkezine yerleşen algoritmalar ya da robotlar var. Bu robotlar, vatandaş daha 'sat' tuşuna basamadan piyasayı aşağı çekiyor, vatandaş 'al' diyene kadar da fiyatı uçuruyor. Buna işin uzmanları 'yüksek frekanslı işlem' diyor ama ben size bunun Türkçe karşılığını söyleyeyim, bu resmen teknolojik bir haraçtır.

İkinci örneğim halka arz balonlarıdır. Şirketlerin finansman bulması gereken borsa, bir saadet zincirine dönüştürülmek isteniyor. Tavan-taban giden hisseler sosyal medya gruplarında pazarlanıyor, yapay fiyatlar oluşturuluyor ve işin sonunda balon patladığında, enkazın altında ne o hisseyi şişiren baronlar ne de fon yöneticileri kalıyor. Enkazın altında üç kuruşuyla çocuğuna gelecek kurmaya çalışan memur, işçi, emekli kalıyor.”

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Açıkça itiraf edildiği gibi Sermaye Piyasası Kurulu, yatırım fonlarındaki manipülasyonlara müdahalede en az 10 ay geç kalmıştır.

Bu fonlar, BDDK’nın verdiği izinle, halktan para topluyor. Fonları kuranların tamamı iktidara yakın kişiler! Denetlemeyi de BDDK yapıyor. Dolayısıyla, yatırımcının zararından Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte BDDK da sorumludur iktidar da...