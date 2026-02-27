54. Hükümet’in Başbakanı, eski Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, vefatının 15’inci yılında İstanbul’daki Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Ortak anma programına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldı.

Programda konuşan Arıkan, Erbakan’ı sadece özlemle anmadıklarını belirterek, “Üzülmek için değil, üretmek için buradayız. Bu millet yeniden ayağa kalkabilir” dedi. Umudun bir teselli değil sorumluluk olduğunu ifade eden Arıkan, gençlere hayal kurmayı ve mücadeleyi sürdürmeyi öğreteceklerini söyledi.

'BU DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Arıkan, 12 Eylül ve 28 Şubat süreçlerini hatırlatarak, “Erbakan Hocamız ve dava arkadaşları nasıl vazgeçmediyse biz de vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Davanın nesiller üstü bir yürüyüş olduğunu dile getiren Arıkan, istikametlerinden sapmayacaklarını kaydetti.

'BİRLİK DAHA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Fatih Erbakan ise konuşmasında, merhum liderin feraset, cesaret ve dirayeti temsil ettiğini söyledi. D-8’in kuruluşunu, İncirlik Üssü’nün kapatılmasını ve başbakanlığı dönemindeki ekonomik uygulamaları hatırlatan Erbakan, “Onun emanet ettiği davaya sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Erbakan, İslam coğrafyasındaki çatışmalara işaret ederek, Erbakan’ın yıllar önce yaptığı uyarıların bugün daha iyi anlaşıldığını savundu. Bu süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Erbakan, “Yeniden büyük Türkiye, İslam Birliği ve adil bir dünya hedefi için kararlılıkla çalışacağız” dedi.