Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024’te gerçekleştirilen 9. Olağan Kongresi yargıya taşındı. Genel başkanlığa Mahmut Arıkan’ın seçildiği kongrenin iptali istemiyle açılan dava, Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ele alınacak.

Davayı, partinin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ile beraberindeki isimlerin açtığı öğrenildi. Dava dilekçesinde, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep’in de bulunduğu çok sayıda il ve ilçede kongrelerin yasal süre içinde yapılmadığı iddia edildi.

KAYYUM HEYETİ TALEP EDİLDİ

Davacılar, bu nedenle kongrede oy kullanan 1026 delegeden 789’unun delege niteliği taşımadığını savundu. Ayrıca eski Keçiören İlçe Başkanı Davut Açıkgöz, parti üyesi Sedat Tarhan ve akademisyen Kenan Karagöz’den oluşacak bir kayyum heyetinin görevlendirilmesi istendi.

Mahkemenin kongrenin iptaline karar vermesi halinde parti yönetimine kayyum atanabileceği ve Saadet Partisi’nin olağanüstü kongreye gitmek zorunda kalabileceği ifade edildi. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda partinin seçimlere katılım sürecinin de riske girebileceği değerlendiriliyor.