Saadet Partisi, Malatya siyasetinde ses getirecek sıra dışı bir kampanyaya imza attı.

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan ve bir bilgi yarışması formatında kurgulanan video, AK Partili siyasetçilere yönelik mizahi göndermeler içeriyor.

Videoda yarışmacı koltuğuna oturan karakterin, "Neden milletvekili olmak istiyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Karakterin, "Şu anki işim çok zor. Milletvekilliğinde ise yemin edip Instagram videosu çekerek daha konforlu bir hayat mümkün" ifadelerini kullanması, mevcut vekillerin halktan kopuk olduğu ve sadece sosyal medya siyaseti yaptığı eleştirisi olarak yorumlandı.

Yarışma formatındaki videoda yer alan sorular, doğrudan AK Partili isimlerin siyasi geçmişine ve vaatlerine odaklandı:

İhsan Koca Eleştirisi: "Mecliste yemin etmek dışında hiçbir konuşma yapmayan vekil" sorusunun şıkları arasında dünyaca ünlü futbolcular Alex de Souza ve Hagi yer alırken, doğru cevap olarak AK Partili İhsan Koca işaret edildi.

Hızlı Tren Vaadi: Bir diğer soruda ise "15 senedir sürekli hızlı tren geliyor diyen siyasetçi" soruldu. Şıklarda futbol dünyasından "Bülent" isimli teknik direktörler yer alırken, cevap olarak eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi gösterildi.

Videonun sonunda, dünyanın en eşsiz şehri sorusuna verilen "Tabii ki Malatya" cevabıyla kentin değerlerine vurgu yapılırken; videonun geneli, iktidar partisinin Malatya özelindeki politikalarına yönelik bir "karne" niteliği taşıdı.