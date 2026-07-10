Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Saadet Partisi Bilecik İl Başkanı Ethem Ersöz, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, adalet sistemine duyulan güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek, hukukun üstünlüğünün hiçbir istisna gözetilmeksizin uygulanmasının Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

‎“ADALET, TOPLUMUN EN BÜYÜK GÜVENCESİDİR”

‎Saadet Partisi Bilecik İl Başkanı Ethem Ersöz, Dünya Hukuk Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede, hukuk devletinin vatandaşın kendisini güvende hissettiği en önemli güvence olduğunu ifade etti.

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‎Ersöz, adaletin yalnızca mahkemelerde verilen kararlarla değil, toplumun her kesiminde hissedilen eşitlik duygusuyla anlam kazandığını belirtti.

‎“YARGIYA GÜVEN ARTIRILMALIDIR”

Türkiye’de uzun süren davalar, farklı yargı uygulamaları ve hukuk sistemine yönelik eleştirilerin vatandaşların adalet duygusunu olumsuz etkilediğini söyleyen Ethem Ersöz, yargının daha hızlı, bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşturulmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

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‎Ersöz, “Vatandaşlarımızın beklentisi; hakkını ararken gecikmeyen, öngörülebilir ve herkese eşit davranan bir hukuk sistemidir. Adaletin gecikmesi yalnızca bireyleri değil, toplumun devlete olan güvenini de zayıflatmaktadır.” dedi.

‎“HUKUK HİÇ KİMSENİN ETKİSİ ALTINDA KALMAMALIDIR”

Yargı bağımsızlığının hukuk devletinin temel şartı olduğunu vurgulayan Ersöz, hukukun siyasi tartışmaların dışında tutulması ve yalnızca anayasa ile evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda işlemesi gerektiğini ifade etti.

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‎Ersöz, “Hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığı, herkesin hukuk önünde eşit kabul edildiği bir düzen toplumsal huzurun en önemli teminatıdır. Güçlü olanın değil, haklı olanın kazandığı bir adalet sistemi milletimizin ortak beklentisidir.” ifadelerini kullandı.

‎“DÜNYA HUKUK GÜNÜ REFORM İÇİN FIRSAT OLMALIDIR”

‎10 Temmuz Dünya Hukuk Günü’nün yalnızca sembolik bir gün olmadığını belirten Ethem Ersöz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

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‎“Saadet Partisi olarak hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı ve adil yargılanma hakkını demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı; vatandaşın adalete güven duyduğu, hukukun herkese eşit uygulandığı ve vicdanları rahatlatan güçlü bir hukuk düzenidir. Bunun için gerekli reformların vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”