Son zamanlarda gündem ünlülerin ünlülerin uyuşturucu olaylarıyla çalkalanırken vatandaşı ilgilendiren, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yeterince konuşulmadı. Hatta uyuşturucu test sonuçları ve gelişmeleri Asgari ücret tartışmalarını bile gölgede bıraktı.

Yaşanan bu durumu eleştiren isimlerden birisi de Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz oldu. Yılmaz, TV5'te katıldığı bir programda "Asgari ücret açıklandı 28 Bin 75 lira ama biz günlerdir Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Saadettin Saran'ın, Ela Rumeysa'nın saç telini konuşuyoruz" dedi.

Emeklinin yaşadığı sefalete de değinip ironi yapan Yılmaz, "Emeklinin saç telini analiz edelim; yüzde 50'si makarna, yüzde 50'si simit çıkacak" ifadesini kullandı

MAGAZİN PROPAGANDA HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Normalde kişisel verilerin bu kadar magazin haline gelmesinin de suç olduğunu belirten Yılmaz, "Tahlil sonuçları çarşaf çarşaf paylaşılıyor, bunların hepsi de suç. Bir el Türkiye'de bu işleri propaganda haline getirmiş vaziyette" açıklamasını yaptı.